Aguirre: «No he entrado jamás en temas de financiación del partido» 01:30 La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (c). / Efe Recuerda que fue Génova quien nombró al gerente Gutiérrez, bajo sospecha por las adjudicaciones a cambio de comisiones MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 10 abril 2018, 15:26

«No he entrado jamás en temas de financiación del partido». Esperanza Aguirre se ha presentado ante la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP como una verdadera ignorante de las cuentas de su partido. La que fuera presidenta del PP de la Comunidad de Madrid ha recordado que había cuatro responsables en su partido que se ocupaban de los números. «Nadie me dijo nada. Yo no despachaba ni con el contable ni con el tesorero. De los temas de financiación no me ocupaba», ha insistido.

La expresidenta madrileña se ha esmerado, no obstante, en dejar claro que Beltrán Gutiérrez, el gerente señalado judicialmente por las adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones, fue nombrado por Génova antes incluso de su llegada y que ella se limitó a confirmarle en el caso porque tenía su confianza.

«Yo no monté ningún sistema de financiación. Que yo sepa no ha habido ninguna financiación irregular en el PP de Madrid. Me encontré un sistema con cuatro personas: contable, gerente nombrado por la nacional, tesorero político y un secretario general», ha recordado Aguirre.

La compareciente ha insistido en que dimitió no por la supuesta financiación irregular, sino por no haber estado vigilando esas fórmulas de financiación.

Por su parte, Ignacio González, el principal imputado sobre la trama Lezo que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II, niega que el Partido Popular usara nunca las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid para financiarse de forma irregular, pero, sin embargo, se ha dedicado a sembrar sombras de duda sobre el extesorero del PP Álvaro Lapuerta.

02:02 Vídeo.

El expresidente madrileño ha afirmado que «nunca», al menos en la época que el fue jefe del Ejecutivo, el Gobierno regional recibió «presiones» o cualquier tipo de indicación por parte de la «dirección» del partido político para contratar con determinados empresarios. No obstante, ha confesado que le sorprendió el «interés» del extesorero del PP Álvaro Lapuerta en las adjudicaciones que se hacían desde la Comunidad de Madrid. Según el compareciente, Lapuerta se dedicaba a llamar a las consejerías para conocer las adjudicaciones.

González ha afirmado que no denunció a Lapuerta porque simplemente «llamar a interesarse no es ningún delito». «Me pareció extraño. No era una práctica normal. No debía ser un sistema normal de funcionamiento», ha confesado, sin llegar a implicar directamente a Lapuerta en algo ilegal.

González además ha usado su intervención en el Parlamento para defender su inocencia. «En ningún caso he participado en una organización criminal. Nunca he perjudicado al canal ni a nadie. Nadie ha podido acreditar que yo haya recibido dinero o que tenga sociedades, después de tres años de investigaciones. Estoy seguro de que no lo van a encontrar, porque nunca ha existido», ha apuntado el exdirigente popular.

Rufián: «¡Ha llamado terroristas a cargos electos catalanes!»

Lo llevaba buscando durante toda la mañana y finalmente lo logró. Gabriel Rufián consiguió protagonizar un nuevo incidente bronco en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP. Ha sido durante su interrogatorio a Esperanza Aguirre, cuando ha mostrado fotos de los políticos encarcelados por el 'procés'. La expresidenta ha lamentado que no le preguntara por la operación de la Guardia Civil contra los CDR al tiempo que ha recordado que los cargos contra estos grupos son de terrorismo.

«¡Ha llamado terroristas a cargos electos catalanes!», ha clamado Rufián. Y ahí ha comenzado el rifirrafe, sobre todo con el presidente de la comisión, Pedro Quevedo, quien ya le había llamado la atención por intentar acaparar los titulares y no centrarse en el objeto de la comisión. Quevedo, que le ha amenazado varias veces con quitarle el uso de la palabra, incluso ha amagado con expulsarle.