Rajoy rechaza la mediación que propone Iglesias y PDeCAT avala su iniciativa El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. / Efe El secretario general de Podemos llama a todas las fuerzas del Congreso y del Parlament a sumarse | El presidente del Gobierno considera que Puigdemont debe renunciar a la declaración unilateral de independencia EUROPA PRESS MADRID Miércoles, 4 octubre 2017, 20:03

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha descartado este miércoles cualquier diálogo con Carles Puigdemont mientras mantenga su "chantaje tan brutal" al Estado, ya que, a su entender, lo que tiene que hacer el presidente de la Generalitat es renunciar a una declaración unilateral de independencia, según han informado fuentes del Ejecutivo. Así se lo ha trasladado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, después de que éste le haya pedido -en una charla telefónica- que se siente con Puigdemont para acordar un mediador que ayude a solucionar la crisis abierta en Cataluña.

Rajoy ha escuchado la propuesta de Pablo Iglesias y le ha agradecido la llamada, pero le ha explicado que lo que tiene que hacer Puigdemont es renunciar a la declaración unilateral de independencia, algo que, según fuentes de Moncloa, "no es negociable". Así, fuentes del Ejecutivo recalcan que no se puede tratar con quienes plantean "un chantaje tan brutal al Estado", descartando por lo tanto un diálogo con el presidente de la Generalitat mientras no vuelva a la legalidad y mantenga el desafío secesionista.

Iglesias ha presentado públicamente su propuesta tras la reunión de la llamada 'Mesa de partidos por la libertad, la fraternidad y la convivencia' convocada por Podemos y sus socios de En Comú, IU y En Marea para buscar soluciones al conflicto catalán, en la que han participado PDeCAT, ERC, PNV. Según el líder de Podemos, ni Rajoy ni Puigdemont han rechazado de entrada su iniciativa.

Por su parte, el PDeCAT ha dado su aval a la propuesta y ha anticipado que no vería mal que fuera algún representante de la Iglesia quien asumiera ese papel.

Aunque el presidente catalán habló de mediadores internacionales, su partido asegura que si la idea de Iglesias fructifica, sería bienvenida cualquier institución o persona con capacidad de asumir la tarea, con independencia de su nacionalidad. En este contexto, subrayan que, aunque no se ha hablado de nombre concretos, que no verían mal que la mediación recayera en un representante el clero.

Desde el PDeCAT quieren interpretar en positivo la respuesta que en un primer momento le ha dado a Iglesias el presidente del Gobierno, quien le ha agradecido que le llamara para trasladarle la iniciativa. Además, avanzan que previsiblemente Puigdemont se referirá a la misma en la comparecencia que tienen programada para esta noche. "No tenemos más remedio que verle recorrido",

Eso sí los independentistas no han avanzado si, de salir adelante la mediación, se podría desactivar la declaración de independencia que previsiblemente Puigdemont llevará el próximo lunes al Parlament y se limitan a comentar que de llegar a buen puerto, podría abrirse un nuevo escenario.