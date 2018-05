Iglesias y Montero se ven obligados a dar explicaciones por la compra de su vivienda Iglesias y Montero en el Congreso. / Efe La pareja líder de Podemos justifican la compra de un chalet valorado en 540.000 euros en su deseo de que los mellizos que esperan crezcan en el mejor ambiente posible: «Nuestros sueldos nos han permitido emprender este proyecto» ANDER AZPIROZ Madrid Jueves, 17 mayo 2018, 14:48

Pagarán 800 euros cada uno de hipoteca durante 30 años. Así hasta llegar hasta los 540.000 euros que cuesta su nuevo chalet en la localidad madrileña de Galapagar, ubicada en la Sierra Madrileña. Pablo Iglesias e Irene Montero, que hasta ahora vivían en un piso de alquiler, se han defendido hoy de las críticas por comprarse un casa de semejante precio. Les han llegado no tanto por adquirirla, sino por los ataques que el líder de Podemos lanzó contra el exministro Luis de Guindos cuando esté se hizo con un ático de 600.000 euros.

La diferencia, se ha insistido hoy desde el partido morado, está en que el anterior titular de Economía lo hizo para especular e Iglesias y Montero lo han hecho para que los mellizos que esperan crezcan en el mejor ambiente posible.

Ambos dirigentes de Podemos han firmado un comunicado conjunto en Facebook en el que explican la compra de su futura casa. «Basta ver los precios de la vivienda en Madrid para saber que elegir un sitio para construir un hogar no es una tarea sencilla para la mayoría de españoles y españolas, y por eso también decidimos buscar más cerca del campo», aseguran. Y añaden que son conscientes de que «muchas familias españolas, incluso con dos sueldos, no pueden permitirse una hipoteca así, y por eso es tan importante defender salarios dignos para todos y todas«.

En cualquier caso, no ven que hayan cometido error alguno en la compra. «Ambos pagaremos en 30 años, algo más de la mitad de esa cantidad cada uno. Y lo pagaremos para comprar una casa en la que vivir, no con la que especular. Y en todo caso siempre hemos afirmado que a los ministros y a cualquier cargo público hay que criticarles por sus políticas o eventualmente por su corrupción, no por gastarse su dinero en lo que quieran mientras lo hagan de forma honrada», dicen.

«La realidad -continúan- es que nuestros sueldos, que son públicos y que son decididos por la Asamblea Ciudadana de Podemos, nos han permitido emprender este proyecto».

Montero ha dado más explicaciones en la rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. «Hemos dado todas las explicaciones de cuáles son nuestros salarios y cómo pagaremos nuestra casa», ha añadido antes de justificar su derecho a emprender un proyecto familiar.

Sus sueldos

Iglesias y Montero ganan como diputados un sueldo equivalente a tres salarios mínimos, lo que supone en torno a los 2.100 euros. El resto de retribución que reciben por su actividad política lo donan, según establecen los estatutos de Podemos. Iglesias, además, ingresa dinero por los derechos de autor de los libros que ha publicado y por presentar los programas de televisión La Tuerka o Fort Apache. En su declaración de bienes en el Congreso notifica depósitos bancarios con un saldo de 125.437 euros.