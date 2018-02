Idoia Mendia: «¡Cómo vamos a ceder en el derecho a decidir! No tendría ningún recorrido»

Idoia Mendia tiene muy claro que el autogobierno «es una herramienta» para el bienestar de la ciudadanía vasca, «no un fin en sí mismo». Tras la reunión de la ponencia parlamentaria del pasado miércoles, la secretaria general del PSE-EE desgrana las claves socialistas ante esta discusión y rechaza el derecho a decidir, pero también el inmovilismo de Ciudadanos en el debate territorial.

-¿Se ha abierto una brecha con su socio de gobierno, el PNV, por la propuesta sobre el derecho a decidir?

-Nunca puede haber una brecha con el PNV con respecto a ninguna cuestión que ellos defiendan como partido político diferente al nuestro porque estos temas ya los tratamos cuando negociamos el acuerdo PNV-PSE.

-¿Tenían noticias de lo que iba a proponer el PNV? ¿El lehendakari les había comentado algo?

-El lehendakari en estas cosas no entra, son conversaciones entre partidos. Y Andoni Ortuzar y yo hemos hablado mucho durante estos años sobre estas cuestiones y sobre muchas otras que afectan al país. Hemos hablado largo y tendido. De todos modos, lo que presentaron el miércoles no es nuevo, es un resumen de lo que ya llevaron a la ponencia hace dos años, igual que hicimos nosotros.

-¿No hay entonces preocupación en el PSE por la propuesta jeltzale y el debate que puede traer?

-Quiero que en esta legislatura trabajemos para que se cumpla el compromiso que hemos alcanzado con la ciudadanía, que es hacer una reforma del Estatuto para que nos modernice el país, para que introduzcamos cuestiones que no existían en el año 78 y que ahora son realidades, para mejorar todo el campo de los derechos de los vascos y para blindar todas esas conquistas sociales que hemos tenido. Si otros grupos parlamentarios se empeñan en seguir defendiendo cuestiones que exceden el marco constitucional... Ya tenemos experiencias de cómo perder años en un debate que no nos lleva a ningún sitio, como fue la del lehendakari Ibarretxe y hoy es la situación de Cataluña, que es todavía más dramática porque te lleva a la ruptura y al enfrentamiento. Los socialistas no queremos ninguna de las dos cosas, sino ser útiles a los ciudadanos. Para nosotros, el autogobierno es una herramienta, no es un fin en sí mismo.

-¿Teme, como opinan algunos, que este asunto pueda monopolizar el debate sobre el autogobierno?

-Ha habido una cierta evolución, ahora todo el mundo quiere entrar en la reforma estatutaria, unos con ese ingrediente y otros sin él. Pensar que el derecho a decidir lo va a monopolizar todo es una visión muy reduccionista. A nosotros nos preocupa más cómo mejoramos y modernizamos el funcionamiento de Euskadi hacia dentro o la eficiencia de nuestro entramado institucional.

-¿Si el camino del derecho a decidir toma mayor cuerpo, peligraría la fortaleza del pacto PNV-PSE?

-El Gobierno Vasco se sustenta sobre la base de un acuerdo sólidamente y largamente trabajado que es a lo que está dedicado, a cumplir los objetivos de ese programa. Si queremos alumbrar un Estatuto reformado, en alguna parte del camino nos tendremos que encontrar una mayoría suficiente y transversal en el Parlamento Vasco. Hay algo que para el PSE es clave y es, como siempre nos ha recordado Jesús Eguiguren, que el autogobierno vasco es esencialmente pacto. A los vascos se nos caracteriza por el pacto y queremos seguir apostando por ese acuerdo de convivencia entre nosotros y con el resto de España y, desde luego, no queremos que se haga sobre una base menor a la que se hizo en el año 79. El reto debe ser sumar a más sensibilidades políticas al Estatuto de Gernika, que es lo mejor que hemos tenido los vascos en toda nuestra historia.

-En este momento parece que hay dos extremos diferenciados por un lado PNV, EH Bildu y Podemos, y por otro, PSE y PP. ¿Se identifican con ese bloque?

-Es difícil estar cerca del PP porque parece que, como no votó el Estatuto de Gernika en el 79, luego lo ha descubierto y siempre se queda paralizado. Si lo extrapolamos a nivel de España, el PP es el causante de cómo está la situación territorial en España. Y no quiere cambiar la Constitución, bueno ahora parece que se avenido a abrir el debate de la reforma... Pero el PP en Euskadi está igual que en el resto de España, paralizado, no entendiendo que las sociedades son dinámicas y que el Estatuto de Gernika, que es la Constitución de los vascos, necesita una reforma para adaptarse al siglo XXI.

-¿El PSE estaría dispuesto a ceder en algo sobre el derecho a decidir?

-¡Cómo vamos a ceder en el derecho a decidir! No tendría ningún recorrido. Nosotros estaremos en cualquier reforma del Estatuto que sea viable aquí y en Madrid.

-¿Cree que puede llegar a pasar aquí algo similar a Cataluña?

-Soy optimista. Creo que hay campo suficiente para acordar y para hacerlo además sobre las cuestiones que de verdad importan al ciudadano: la economía, el empleo y los servicios públicos. Nosotros no queremos entrar en una rueda de la que no podamos salir y que no sirva para los ciudadanos. Debemos ser capaces de acordar los distintos dentro del marco que tenemos, respetando las ideas del de enfrente, que son legítimas, pero también sin olvidar que muchas de esas propuestas donde tienen que plantearlas es en Madrid, no aquí.

-La propuesta del PSE remarca la viabilidad como la clave para el acuerdo que se pueda alcanzar en el Parlamento. ¿A qué se refiere?

-Hablamos de una solución con garantías no solo para acordar en Euskadi, sino para acordar en el Congreso y para que no tengamos aquí un choque como hemos tenido con Cataluña que lleve a la frustración a la ciudadanía.

-¿Por qué dicen que es inviable, por el contrario, la propuesta del PNV?

-Hay cuestiones que evidentemente chocan contra cualquier viabilidad, la bilateralidad nosotros decimos que es posible desarrollarla en aquellas cuestiones en las que tienes competencia exclusiva como es la Policía Vasca o el Concierto Económico. Pero en otras cuestiones no se puede alcanzar esa bilateralidad, el tema del derecho a decidir, de hacer consultas sobre temas vinculados a lo territorial, a la independencia y la autodeterminación tampoco es una cuestión que esté en la Constitución.

-El PNV remarca que su propuesta es legal...

-Al final, esa es su opinión y su interpretación, que tiene que estar sujeta a la opinión e interpretación de la otra parte. Lo que dice lo dice muy escuetamente la Constitución y no puedes estirarlo como un chicle a tu antojo.

-¿Se pueden blindar las competencias sin reformar la Constitución?

-Es difícil, hay que cambiar el modelo territorial que tenemos para hacerlo con garantías plenas porque otro grupo político o social podría recurrir ante el TC, y estaríamos en la misma situación de partida. Eso es justo lo que tenemos que evitar. Muchas de las demandas y reivindicaciones políticas de los grupos nacionalistas en Euskadi, donde debieran defenderlas de verdad es en el Congreso. Es ahí donde tienen que buscar las mayorías necesarias y es justo donde no están sentados. Ni Podemos ni EH Bildu ni PNV están y es allí donde debieran estar aportando, iluminando, ilustrando y defendiendo sus propuestas, que son respetables, pero no las compartimos, nosotros queremos seguir conviviendo juntos con el resto de España y dentro de la UE.

-¿El PSE estaría dispuesto a acercarse al modelo de los otros partidos y hacer de puente con España?

-El PSOE tiene una visión territorial muy diferente a la del PP o a la que parece que está alumbrando Ciudadanos, absolutamente jacobina, centralista e intolerante con las diferencias. Nosotros creemos en las diferencias y en la pluralidad de identidades que van desde las sexuales hasta las ideológicas. Es lo que enriquece y, además, las sociedades del futuro van a ser todavía más plurales.

-¿Teme que la propuesta de autogobierno del PSE quede en un segundo plano?

-Se trata de llegar a zonas donde todos nos sintamos reconocidos y no sea al final el Estatuto de nadie, sino el Estatuto de todos. Esa sería la estación término ideal. ¿Seremos capaces de llegar a eso? No lo sé.

-¿Hay algún punto de encuentro entre la propuesta federal de los socialistas y la confederal del PNV?

-Son antagónicas. La confederal nace de una historia que en realidad nunca ha tenido muchos visos, que es la de la soberanía originaria, que en algún momento confluye con otros territorios y conforma un país confederal. Hemos sido el reino de Navarra, el señorío de Vizcaya y en lo que respecta a nuestra organización institucional, como primer sujeto político, empezamos a existir como Euskadi con el Estatuto del 1936. Aquel fue nuestro nacimiento político como sociedad vasca y a partir de ahí echamos a andar. Es verdad que tenemos una historia, pero nuestro sentido político nace ahí y vuelve a nacer en el 79 con el Estatuto.

-¿Llegará antes la reforma del Estatuto que la de la Constitución?

-Dependerá de la voluntad del conjunto de los vascos.

-De los nombres propuestos por el PNV de comunidad foral vasca, comunidad nacional vasca, estado autónomo o estado vasco, ¿con cuál se queda?

-No soy creyente. Soy agnóstica.

-¿Quién le gustaría que estuviera en el grupo de expertos que podría elaborar el texto articulado?

-Lo tenemos que acordar entre todos. La mejor fórmula sería un grupo de expertos apoyado por un soporte técnico. Que cada grupo pueda designar un experto. Hay gente muy buena en Euskadi en Derecho Constitucional.