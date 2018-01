«Ni soy homófoba, ni pienso que la homosexualidad sea una patología» La jueza María Elósegui. / AYGÜÉS Unas supuestas declaraciones de la jueza María Elósegui, elegida para el Tribunal de Estrasburgo, levantan una catarata de críticas AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 enero 2018, 07:39

Apenas han transcurrido tres días desde que designasen a la donostiarra María Elósegui como magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y su figura ya ha provocado una auténtica catarata de críticas. ¿El motivo? Unas supuestas declaraciones de la catedrática de Filosofía del Derecho opinando sobre la homosexualidad, el colectivo transexual e incluso el uso de la píldora anticonceptiva o los preservativos.

Según recoge la web digital eldiario.es, Elósegui declaró en una entrevista al portal Almudí, vinculado al Opus Dei, la conexión que, a su juicio, existe entre la homosexualidad y el desarrollo de «distintas patologías». «Quienes construyan y realicen su comportamiento sexual de acuerdo a su sexo biológico desarrollarán una conducta equilibrada y sana, y quienes se empeñen en ir contra su biología desarrollarán distintas patologías», aseveró supuestamente. Sin embargo, la jueza niega la mayor y asegura, en conversación con este periódico, que «nunca» pronunció tal frase. «Llevo muchos años trabajando contra la discriminación de muchos colectivos, por raza, religión, orientación sexual e identidad de género», se justifica, «creo que cada uno debe ser libre para construir su identidad sexual. Y no, ni soy homófoba ni pienso que la homosexualidad sea una patología».

La transexualidad

El portal online también hace referencia a un artículo que Elósegui publicó en 2014 en el diario El Comercio de Perú, en el que rechazaba que el Estado pague las operaciones de cambio de sexo y abogaba por «las terapias psicológico-psiquiátricas» para los transexuales. No obstante, la magistrada denuncia que esas declaraciones «están fuera de contexto, tergiversadas y manipuladas». Lo que ella piensa, dice, es que una persona que se «somete a una reasignación quirúrgica» sea evaluada por psicólogos y psiquiatras «porque este tipo de operaciones son irreversibles», argumenta. Y apunta, sin embargo, que «científicamente el ADN no lo podemos cambiar».

«Al margen de mi opinión personal, soy jueza y voy a aplicar la legislación vigente»

Según señalan las citadas informaciones, Elósegui se mostró, asimismo, contraria a que los matrimonios homosexuales acuñen ese término. «Ningún ordenamiento jurídico europeo ha llamado a estas relaciones matrimonio, aunque les intente otorgar cierta protección jurídica que yo también considero justa dentro de ciertos límites», se afirma en uno de los texto atribuidos.

A este respecto, la jueza rehusó responder si está, o no, a favor del matrimonio homosexual. «Al margen de opiniones personales, yo soy jueza y respeto la ley. Mi opinión no puede incidir en las garantías previstas en la legislación. Y voy a aplicar lo establecido en el Convenio Europeo, porque soy respetuosa con la dignidad de todas las personas y tolerante», manifiesta contundente. Por eso, Elósegui exige que se le juzgue «por las obras, por lo que una hace, y no por declaraciones tergiversadas».

Sin embargo, desde partidos como Izquierda Unida, Podemos y En Comú, así como desde el propio colectivo LGTBI, no acogieron con buenos ojos las supuestas declaraciones de la magistrada, a la que le tacharon de «homófoba». Coincidieron, asimismo, en calificar las declaraciones de «profundamente bochornosas». A las críticas también se sumó C's.