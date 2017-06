Homenaje a tres víctimas mortales de ETA en Errenteria El alcalde de Errenteria, Julen Mendoza, con Naiara, hija de Manuel Zamarreño / EFE El acto se ha celebrado en el ayuntamiento de la localidad DV Y AGENCIAS Errenteria Miércoles, 28 junio 2017, 20:20

El Ayuntamiento de Errenteria ha tributado este miércoles un homenaje a tres víctimas mortales ETA, el policía municipal y militante socialista Vicente Gajate Martín, asesinado en 1984; y los concejales del PP en Errenteria José Luis Caso, muerto en 1997, y su sustituto en el cargo, Manuel Zamarreño, fallecido en 1998.

Este acto, que ha tenido lugar en el salón de plenos, con la asistencia de representantes de todos los partidos de la corporación, y antiguos ediles de las distintas formaciones políticas, incluida la izquierda abertzale, pretende dar continuidad al camino emprendido en el reconocimiento institucional de las víctimas de la violencia del municipio.

Las tres víctimas Vicente Gajate Policía municipal de Errenteria, de 34 años, militante socialista y afiliado a la UGT, fue asesinado a tiros en la calle el 17 de octubre de 1984 cuando regresaba a su domicilio tras haber finalizado su jornada laboral. José Luis Caso De 64 años y concejal popular de Errenteria, murió de un disparo en la cabeza el 11 de diciembre de 1997, cuando se encontraba en un bar de la calle Juan Arana de Irun Manuel Zamarreño Sustituto en el cargo de José Luis Caso, fue víctima de un atentado con una moto-bomba perpetrado el 25 de junio de 1998 en su barrio de Capuchinos que también ocasionó heridas de metralla al agente de la Ertzaintza que lo escoltaba cuando se dirigía a comprar el pan en un establecimiento cercano a su domicilio.

Las semblanzas vitales de los tres asesinados han sido desglosadas en el salón de plenos por sus familiares, Juani, viuda de José Luis Caso; Naiara, hija de Manuel Zamarreño, y Aitziber Blanco, quien ha leído una carta sobre Vicente Gajate escrita por su viuda, Puri, que no se ha sentido con fuerzas para asistir al acto.

Momentos antes todas ellas junto al alcalde habían descubierto una placa conmemorativa situada a la entrada del salón de plenos, mientras un grupo de txistularis entonaba una canción y los presentes prorrumpían en aplausos.

En la parte final del homenaje ha tomado la palabra el alcalde de Errenteria, Julen Mendoza. "Si en algún momento -ha dicho-, este consistorio a lo largo de su historia, o yo mismo, no hemos estado a la altura de las circunstancias, no os hemos acompañado correctamente -a las víctimas- o hemos dicho o hecho algo que pudiera haber añadido más dolor al que ya padecéis, pido perdón por ello en nombre del Ayuntamiento y en el mío propio, a la vez que digo que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no se vuelva a repetir", ha concluido.

Seguidamente, Mendoza ha entregado unos ramos de flores a la viuda de Caso y a la hija de Zamarreño, entre los aplausos de los asistentes, tras lo que un guitarrista ha interpretado una pieza de "El concierto de Aranjuez", que ha dado por concluido el homenaje.

El de Errenteria se ha convertido así en el primer consistorio del País Vasco gobernado por la izquierda abertzale en tributar un homenaje expreso a tres personas asesinadas por ETA, sin que el protagonismo del acto haya sido compartido con víctimas de otro tipo de violencia.