«Nos hicimos ertzainas para hacer justicia a nuestra familia» Leyre y Carlos Díaz son la nieta y el hijo de Carlos Díaz Arkotxa, el primer ertzaina asesinado a manos de ETA hace 33 años Leyre Díaz junto a su padre, Carlos Díaz en el monumento que recuerda a los ertzainas asesinados por ETA en Arkaute. / LOBO ALTUNA IRAITZ VÁZQUEZ Vitoria Sábado, 3 marzo 2018, 16:53

Le falta poco para ser ertzaina. Leyre Díaz Goñi se licenciará el próximo mes de junio en la academia Arkaute de Vitoria. Después de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación, esta joven donostiarra por fin verá cumplido uno de sus sueños, vestir el uniforme de la Policía autonómica. Carlos Díaz Bada, sin embargo, lleva tres décadas en la Ertzaintza, gran parte de ellas destinado en la unidad de Tráfico. Ambos son padre e hija y reconocen que lo llevan «en la sangre. Desde que era pequeña y estaba en el colegio decía que quería ser policía», resume Leyre. La de ellos dos es la historia de una saga de agentes de la Policía vasca que comenzó con el abuelo de la familia, Carlos Díaz Arkotxa, el primer ertzaina asesinado por ETA. El próximo miércoles se cumplirán 33 años de su asesinato.

Por suerte, la nieta de Díaz Arkotxa cogerá el testigo de su progenitor en una Euskadi en paz. Sin el yugo de la violencia de ETA con el que han tenido que vivir los agentes de la Ertzaintza sobre sus cabezas. Su padre, sin embargo, tuvo que hacer frente a una situación bien diferente. Se licenció en los años en los que la banda terrorista actuó con más crueldad. Carlos Díaz recuerda el día que por fin se sintió como un agente de la Ertzaintza. «Salimos el año 84, fuimos la tercera promoción y a los únicos que nos dieron la alternativa en mangas de camisa».

Eran mediados de los ochenta, los llamados años de plomo, y la amenaza de ETA sobre los agentes de la Ertzaintza empezaba a dar sus primeros zarpazos. «Cuando salí de la academia de Arkaute todavía no se metían con nosotros», recuerda Carlos. Pero enseguida comenzaron con el señalamiento y más tarde las campañas de hostigamiento. La actividad violenta de la banda hacia los er-tzainas dio un salto cualitativo con el asesinato de su padre. A partir de ese día nada volvería ser lo mismo para los agentes del cuerpo de la Policía autonómica. Tuvieron que empezar a mirar a derecha e izquierda cada vez que salían del portal y examinar los bajos de sus coches. Se convirtieron en un objetivo primordial para los miembros de ETA. «Fueron años muy duros, pero por fin terminaron ya». No puede contener las lágrimas de emoción.

«Llamaron a mi abuela a casa por teléfono y le dijeron: 'Le hemos matado'» Carlos Díaz Bada, Hijo de Díaz Arkotxa

«Siento desprecio por los asesinos. No les voy a exigir que pidan perdón ni les voy a perdonar» Carlos Díaz Bada, Hijo de Díaz Arkotxa

«Cuando asesinaron a dos ertzainas en Beasain mi madre y mi mujer pensaron que era yo» Carlos Díaz Bada, Hijo de Díaz Arkotxa

«Me hubiera gustado conocer a mi abuelo porque al final a mí me lo robaron» Leyre Díaz Goñi, Nieta de Díaz Arkotxa

«Lo llevas en la sangre. Desde que era pequeña decía que quería ser policía» Leyre Díaz Goñi, Nieta de Díaz Arkotxa

«Cuando me licencie será el único momento en el que mi abuela será feliz en treinta años» Leyre Díaz Goñi, Nieta de Díaz Arkotxa

La historia de esta familia ha estado teñida por la tragedia. El asesinato de Carlos Díaz Arkotxa es una huella que aún sigue muy presente más de treinta años después. A pesar del «hostigamiento o el señalamiento» que han tenido que sufrir, llegaron a llamarle «pistolero y asesino», padre e hija no dudaron ni un instante en seguir los pasos que dio el superintendente de la Ertzaintza. «Me hubiera gustado conocerle porque al final me robaron a mi abuelo», recuerda con añoranza Leyre. Pese a que no le conoció, porque ella ahora tiene 26 años, la figura de su abuelo «siempre ha estado muy presente en casa. Es algo que aunque no lo hayas vivido, siempre duele», lamenta. «En parte me he hecho ertzaina para hacerle justicia».

Carlos Díaz en un momento en el que no puede contener las lágrimas junto a su hija.

Una foto inédita

La cita para el reportaje entre padre e hija tiene lugar en la academia de Arkaute donde ella sigue estudiando. Es la primera vez que ambos se ven cara a cara vestidos de agentes de la Ertzaintza. Este momento de orgullo para Carlos solo se verá superado el próximo mes de junio cuando Leyre se licencie. Un acto que en la familia esperan con especial deseo. Como no podía ser de otra manera, la figura de Carlos Díaz Arkotxa estará muy presente. «Será el único momento en el que mi abuela será realmente feliz desde que asesinaron a mi abuelo», zanja Leyre.

Díaz Arkotxa tenía 52 años, estaba casado con Lola y era un orgulloso padre de cinco hijos cuando una bomba de ETA adosada a su vehículo segó su vida para siempre. Eran las 9.30 horas de la mañana de un jueves de invierno en el que, como muchos otros días, el superintendente de la Ertzaintza paró a tomar un café con leche en el bar de la gasolinera ubicada cerca de Arkaute, donde instruía a los que serían los primeros ertzainas. Antes había sido teniente coronel del Ejército. Pero cuando se le presentó la oportunidad de instruir a las primeras generaciones de la Policía autonómica, no lo dudó porque «él amaba este país. Estaría muy contento de ver cómo está ahora. Un país en paz», relata su hijo. El paso que dio de dejar su carrera militar para integrarse en una policía autónoma le convirtió en un objetivo principal para ETA. Este cambio en su vida profesional tampoco gustó a los mandos del Ejército que le tildaban de «traidor a la patria», recuerda su hijo.

El relato de Carlos y su hija se vuelve desgarrador cuando recuerdan los detalles del día del atentado. Cuando les avisaron del asesinato de su padre, el hijo de Díaz Arkotxa, que ya era miembro de la Ertzaintza, se encontraba descansando después de haber trabajado en el turno de noche. «Nos vinieron a buscar a mi madre y a mí. Fuimos al hospital Santiago de Vitoria. Allí nos reunimos con mi abuela paterna y nos hicieron reconocer el cadáver. Fue un trago muy duro. Fue terrible», cuenta entre sollozos.

Pero el recuerdo se hace aún más dramático cuando Carlos narra el sufrimiento añadido que hicieron pasar a su abuela el día del atentado. Se enteró del asesinato de su hijo por una llamada de teléfono. «Alguien que cometió el atentado o por lo menos sabía lo que había ocurrido, le llamó y le preguntó a ver si tenía un hijo soldado en Vitoria. Ella contestó que no, que era jefe en la academia de Arkaute. Entonces, la chica le dijo fríamente: 'Pues le hemos matado' y le colgó», recuerda entre lágrimas, mientras su hija intenta consolarle. «Mi abuela era una persona muy mayor y esto la mató. Vivió dos o tres años más. No lo pudo aguantar».

Carlos Díaz siente «desprecio absoluto» por los asesinos de su padre. «No les voy a pedir ni que se arrepientan ni que pidan perdón». Y tiene muy claro que no va a poder perdonar lo que hicieron. «A mi madre le quitaron lo que más quería. Mi padre era una guía para nosotros, una persona a la que seguir», recuerda. Sobre las víctimas que sí deciden perdonar a los asesinos de sus familiares, el hijo de Díaz Arkotxa subraya que «es exclusivo de cada persona. Me parece estupendo, pero yo de momento no puedo».

Además de a su padre, Carlos también ha visto cómo la organización terrorista ha arrebatado la vida de compañeros y amigos de comisaría. ETA ha asesinado a 15 agentes durante sus cincuenta años de actividad armada. Aún se emociona cuando recuerda aquella tarde de noviembre de 2001 en la que fueron asesinados a tiros los ertzainas Ana Isabel Arostegi y Javier Mijangos en un cruce en Beasain mientras regulaban el tráfico. Pertenecía a la misma comisaría que ellos y en el momento del tiroteo también se encontraba de servicio. «Mi madre y mi mujer pensaron que era yo el asesinado», recuerda. A pesar de que Leyre aún era una niña tiene grabado a fuego lo que ocurrió en esa tarde de otoño tan amarga. «Me acuerdo perfectamente que no podíamos contactar con él. Era un caos absoluto, hasta que alguien, no sé quién, pudo hablar con mi padre. Entonces nos conseguimos tranquilizar».

Carlos Díaz siempre ha tenido claro que la amenaza de ETA sobre los ertzainas podía acabar con su vida. «Estás con esa incertidumbre de si me tocará a mí o no». A pesar de todo el dolor que ha vivido en Euskadi, nunca ha pensado en abandonar la tierra que le vio nacer. «No iba a tirar la toalla, no les iba a dar esa satisfacción, aunque tuviera que estar toda la vida en vilo».

El de su padre es uno de los más de 300 asesinatos de la organización armada que quedan sin esclarecer. No cree que la entrega de armas por parte de Francia a España pueda valer para conocer quiénes fueron los asesinos. «Mientras ellos -por ETA- no quieran no se sabrá nada», sentencia.