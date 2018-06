Guirao: «Los de cultura pedimos, pero luego la realidad es la que es» 00:31 José Guirao promete su cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela. / Juan Carlos Hidalgo (Efe) El relevo de Màxim Huerta como ministro de Cultura promete su cargo ante el Rey y defiende la riqueza cultural del país como un «factor económico fundamental» EFE Madrid Jueves, 14 junio 2018, 12:52

El nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha señalado que si hay un Ministerio que respeta, es el de Hacienda y que es mejor hablar con este departamento antes de decir algo sobre presupuestos: «Si no, los de la cultura nos podemos a pedir y generamos expectativas y luego la realidad es la que es».

«Vamos a hablar primero para que lo que digamos se pueda cumplir», ha indicado en declaraciones a Radio 3, Guirao, que ha prometido este jueves ante el Rey Felipe VI su cargo después de que su predecesor, Màxim Huerta, dimitiera por un fraude a Hacienda apenas seis días después tomar posesión como ministro.

Guirao ha prometido su cargo sin símbolos religiosos y ante la Constitución, y además ha prometido mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros, a diferencia de buena parte de los ministros que prometieron su cargo hace una semana y que recurrieron a la fórmula de «ministros» y «ministras», en referencia a la mayoría de mujeres que forman el gabinete.

Sin cuenta en Twitter

El nuevo ministro de Cultura y Deporte ha confesado que no tiene ni ha tenido nunca una cuenta en la red social Twitter y ha dicho que cree que seguirá sin ella. «Primero, porque se lleva mucho tiempo y segundo, que si puede uno evitar la tentación de meter la pata, pues se evita, aunque igual me dicen los de prensa que hay que abrirla y me convencen», ha explicado.

El ministro ha dicho que aunque el deporte no es su «tema», es algo fundamental. «El deporte es una forma sanísima de convivencia entre la gente joven, de mantenimiento de la salud en la gente de todas las edades», ha destacado, para incidir en la importancia de esta actividad en el ámbito de las personas con discapacidad. «Vamos a intentar estar en todos los ámbitos del deporte, no solo los que tiene una mayor atención mediática sino en los que hacen también que tengamos una sociedad más sana», ha recalcado.

También ha hablado de deporte en la Cope, y ha añadido que «es un sector que nos da cohesión como país cuando nos referimos a la alta competición y profesional», aunque ha insistido en su interés por investigar sobre el deporte para personas con discapacidad. «Tenemos grandes atletas paralímpicos y hay que apostar por la integración, la convivencia y la competitividad». Ha añadido asimismo que, si su agenda se lo permite, irá a animar a la selección española en el Mundial de Fútbol: «Si algo hay que agradecerles es la forma en la que nos une».

Industria cultural

Para Guirao, la cultura tiene que estar en la agenda política, «que se entienda que es un sector que alimenta muchas cosas, la primera toda, la industria cultural, y además que alimenta el espíritu de las personas».

Así, ha indicado, la cultura es un factor económico fundamental ya que España, como potencia turística, cuenta con regiones que si no fuera por su patrimonio histórico tendría una economía peor: «Estoy pensando en Madrid sin el Reina Sofía o el Prado; Granada, Barcelona incluso, o Castilla y León».

Aunque es «del oficio» de la Cultura, Guirao ha manifestado que no es lo mismo «ser del oficio del sector, que ser del oficio en el ministerio». Por eso, «el consejo que me he dado a mí mismo es valentía y prudencia, vamos a intentar ser valientes y prudentes y a trabajar 24 horas por la cultura», ha recalcado.