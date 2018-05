Guía para entender una moción Pedro Sánchez y su equipo abandonan juntos la reunión del grupo socialista que celebraron ayer en el Congreso de los Diputados. / EFE Dos expertos despejan las dudas sobre las iniciativas de censura ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 30 mayo 2018, 07:03

La de Pedro Sánchez será la cuarta moción de censura de la democracia. Y la segunda contra Mariano Rajoy. La anterior fue la de Pablo Iglesias, que desempolvó de la memoria las que se presentaron en 1980 y 1987. Ninguna salió adelante. Mañana, el líder del PSOE defenderá en el Congreso una nueva iniciativa que ha vuelto a sumir a la política en la incertidumbre. Dos expertos, los catedráticos de Derecho Constitucional, Alberto López Basaguren y Juan José Solozabal aclaran de manera pedagógica las dudas en torno a la moción de censura.

¿Qué es según la Constitución?

Es el instrumento del que dispone la Cámara baja del Parlamento (Congreso) para exigir la responsabilidad política al presidente del Gobierno cuando considera que no merece seguir contando con la confianza que le otorgó al investirlo para el cargo. El objetivo de la moción es cesar al presidente del Gobierno y a sus miembros.

Moción 'constructiva'

Se llama 'constructiva' a la moción que exige, simultáneamente, un doble voto y, por tanto, un doble efecto: cesar como presidente a quien fue investido para el cargo por el Congreso e investir en su lugar a otro. Exige que al presentarla se proponga, al mismo tiempo, la persona que sería investida como presidente, y que al votarla los diputados manifiesten en un solo voto dos voluntades simultáneas: que cese el presidente y que en su lugar sea investido quien es propuesto en la moción de censura. No basta con estar en contra del presidente, además hay que estar a favor de que sea presidente quien se propone. Y debe aprobarla la mayoría absoluta del Congreso, la mitad más uno de sus miembros.

Moción 'instrumental'

En el discurso político, se llama 'instrumental' a la dirigida no a sustituir a un presidente del Ejecutivo por otro para que forme gobierno, sino a aquella dirigida a convocar elecciones de forma inmediata. Ello permitiría que votasen a favor de la iniciativa incluso aquellos que no están a favor de un Gobierno presidido por el candidato alternativo.

¿Se puede cambiar el candidato?

Solozabal defiende que una vez presentada la iniciativa no tendría sentido presentar un candidato alternativo a Sánchez. Basaguren señala que se podrían presentar mociones alternativas en los dos días siguientes a la presentación de aquella. Deberían estar avaladas por una décima parte de los miembros del Congreso. Los diputados socialistas pueden retirar su moción, pero no cambiar el candidato.

«Una hipotética dimisión de Rajoy sería una maniobra grosera políticamente» Alberto López Basaguren, Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV

«Una vez presentada la moción, no tiene sentido cambiar a Sánchez por un candidato alternativo» Juan José Solozabal, Catedrático de Derecho Constitucional

¿Puede dimitir Rajoy en este tiempo?

Presentada una moción, el presidente del Gobierno no puede disolver las Cámaras y convocar elecciones. Solozabal insiste en que, una vez en trámite la iniciativa, es imposible. No obstante, López Basaguren defiende que nada impide, en la Constitución y en las leyes, que el presidente presente su dimisión. Una dimisión haría decaer la iniciativa en la medida en que pierde su objeto y en que el Rey tendría que iniciar consultas con los grupos para proponer un candidato a la presidencia, con lo que la Cámara tendrá oportunidad de investir a alguien de su confianza política. Pero una maniobra de este tipo sería grosera políticamente, pues el presidente tenía en su mano presentar una cuestión de confianza ante el Congreso, aunque podría alegar que no le han dado tiempo.

¿Cómo afecta la moción a los Presupuestos?

Si la moción de censura prosperase sin que estuviese todavía aprobada definitivamente la Ley de Presupuestos, hay dos opciones. Primera: puede seguir la tramitación parlamentaria hasta su aprobación definitiva. Serían las Cuentas con las que el nuevo Gobierno tendría que legislar durante este año. Segunda: el nuevo Ejecutivo puede retirar el Proyecto de Ley de Presupuestos en cualquier momento de la tramitación, siempre que no haya sido definitivamente aprobada, en cuyo caso seguirían prorrogados los presupuestos del año anterior. En ambos casos, prorrogados o no, el nuevo Ejecutivo que salga de la moción tendría que regir con las Cuentas impulsadas por el anterior Gobierno hasta la aprobación de las siguientes. El nuevo Ejecutivo podría presentar un nuevo Proyecto de ley de Presupuestos, pero en octubre tendría que exponer el proyecto de ley de los correspondientes a 2019, por lo que no tendría prácticamente tiempo de hacerlo. Un hipotético nuevo Gobierno tendría que administrar el resto del año con las Cuentas del anterior.