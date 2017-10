El Gobierno Vasco sigue defendiendo una «solución pactada» para Cataluña Erkoreka, en una imagen de archivo. / DV Erkoreka rechaza «especular» sobre si Puigdemont puede declarar la independencia esta tarde en el Parlament MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 10 octubre 2017, 13:02

En las horas previas a la posible declaración unilateral de independencia de Cataluña por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el Gobierno Vasco ha dejado claro esta mañana que defiende una “solución pactada” para Cataluña que debe pasar por “el diálogo y al negociación”. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha rechazado “especular” sobre las decisiones que puede adoptar esta tarde Puigdemont y ha apuntado que “la razón por la que ha pedido comparecer en el Parlamento catalán es para dar cuenta de los resultados del referéndum de 1 de octubre”, por lo que ha dicho desconocer si va a dar algún paso adicional.

Erkoreka ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el lehendakari, Iñigo Urkullu, “ha mantenido muchos contactos en los últimos con representantes institucionales de diversos ámbitos” para promover una “salida dialogada” al conflicto catalán, aunque no ha desvelado si ha reclamado a Puigdemont que renuncie a declarar unilateralmente la independencia. El portavoz ha rechazado también que la posición del Gobierno Vasco esté siendo “tibia” en este tema, porque ha recalcado que su defensa del “diálogo, la negociación y el acuerdo” ha sido “mantenida y coherente” en los últimos meses. Todo desde una “perspectiva democrática”, ha destacado Erkoreka.

“Vamos a esperar a que los acontecimientos se produzcan antes de emitir una opinión, porque nadie sabe lo que va a pasar esta tarde en el Parlamento catalán”, ha señalado Erkoreka, que tampoco ha querido valorar la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno central. “Parece que hasta que no se produzca una declaración de independencia no se daría la opción de aplicar ese artículo, así que es mejor no anticipar juicios sobre cosas que no se han producido”, se ha escudado el portavoz del Gobierno de coalición de PNV y PSE.