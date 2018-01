El Gobierno Vasco respalda a los letrados del Parlament Miércoles, 17 enero 2018, 07:42

El Gobierno Vasco respaldó ayer el informe jurídico de los letrados del Parlament en que se rechaza la posibilidad de que Carles Puigdemont pueda ser investido de forma telemática o delegada desde Bélgica. En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, fue interpelado por este informe jurídico y aseguró que confía en el «buen hacer y en profesionalidad de los servicios jurídicos» de la Cámara catalana, aunque añadió que prefería no entrar «en otras valoraciones». «Si han dictaminado que la investidura vía telemática no es posible, a ello me remito», afirmó.