El Gobierno Vasco reclama al Ejecutivo central que «construya puentes» con Cataluña Erkoreka asegura que hay «sintonía absoluta» entre las posiciones del lehendakari y del PNV respecto al 1-O MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN Martes, 19 septiembre 2017, 13:42

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha reclamado este martes al Ejecutivo de Mariano Rajoy que «construya puentes en vez de destruirlos» para favorecer «soluciones políticas» al conflicto catalán ante el choque de trenes que se avecina por la prohibición del referéndum del 1 de octubre, que la Generalitat pretende celebrar de todas formas. Erkoreka ha reconocido que los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición, PNV y PSE, tiene «visiones diferentes» sobre Cataluña, pero ha asegurado que todos los integrantes del gabinete de Urkullu coinciden en que «falta diálogo y movimientos políticos por parte del Gobierno central» para encontrar salidas a la confrontación creada.

«Es responsabilidad del Gobierno central construir puentes y no destruirlos, y eso es lo que defiende el Gobierno Vasco», ha sentenciado Erkoreka en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En opinión del portavoz, «por parte del Ejecutivo español no se está respondiendo a la reivindicación de hacer política, de apostar por el diálogo y las soluciones políticas». En ese sentido, Erkoreka ha reclamado a Rajoy «que actúe y aporte soluciones pactadas que puedan dar satisfacción a las reivindicaciones de la ciudadanía catalana, sin necesidad de quebrantar aquello que no se puede quebrantar».

El portavoz gubernamental ha señalado que, a pesar de las diferencias de criterio respecto a Cataluña que mantienen los dos partidos de la coalición, no se han producido roces en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado hoy en Lehendakaritza. «Ninguna de las dos partes ha mostrado preocupación por las posiciones que está manteniendo cada partido en este asunto», ha asegurado Erkoreka.

Respecto a las hipotéticas diferencias de criterio que se han podido vislumbrar entre la posición del lehendakari, Iñigo Urkullu, y otros dirigentes del PNV que han respaldado la celebración del referéndum del 1-O, Erkoreka ha respondido que «en el PNV hay sintonía absoluta entre el lehendakari y el presidente del EBB, como se pudo ver ayer en la reunión del grupo parlamentario con los miembros del Gobierno. Hay una sintonía completa en el análisis y en las medidas que se deberían adoptar».