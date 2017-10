El Gobierno Vasco rechaza cualquier «expresión de violencia» en Cataluña Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco. / FE Erkoreka pide que «se midan mucho» las actuaciones de los próximos días para evitar que aumente la tensión tras el 1-O MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 3 octubre 2017, 13:19

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado este martes en nombre del Ejecutivo que "las expresiones de violencia siempre están de sobra en política", en referencia a los acontecimientos que se están viviendo en los últimos días en Cataluña a raíz de la celebración del 1-O, por lo que ha defendido que "se abandone la confrontación y se inicie una vía de diálogo para encontrar soluciones políticas a los problemas políticos". El portavoz del Gobierno Vasco ha hecho suyas las palabras que el lunes expresó el portavoz jefe de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en las que afirmó que "la violencia nunca puede ser un instrumento en política", y además ha invitado a "medir mucho las actuaciones de los próximos días" en Cataluña para evitar que la tensión siga aumentando en las calles.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha abogado también por que todas las partes "recononozcan que existe un problema de raíz política" que debería resolverse mediante "el diálogo y la negociación". "Hay que abandonar la confrontación que se ve en estos momentos" entre el Estado y las instituciones catalanas "para pasar al diálogo", ha señalado. "La violencia nunca es positiva", ha añadido.

Cuestionado acerca de la valoración del Gobierno Vasco sobre el ambiente caldeado que se está viviendo en Cataluña a lo largo del día de hoy, con la celebración de una huelga general de protesta por el operativo policial que trató de frenar el 1-O, Erkoreka ha recordado las palabras pronunciadas ayer por el lehendakari, Iñigo Urkullu: "Ahora procede abrir un periodo de reflexión para realizar una lectura realista de la situación". Por ello, el portavoz ha reclamado que "se midan mucho las actuaciones de los próximos días, porque podrían tener efectos en los próximos meses y años. No hay que precipitarse en el análisis". Erkoreka no ha querido valorar la "hipótesis" de que el Parlamento catalán pueda impulsar una declaración unilateral de independencia en los próximos días. "No vamos a especular sobre cosas que no se han producido", ha asegurado.

Sin noticias del Gobierno

Erkoreka también ha indicado que aún no ha tenido "contacto de ningún tipo" con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para empezar a negociar las transferencias estatutarias pendientes. El Ejecutivo central aún no ha hecho acuse de recibo del informe sobre transferencias que el Ejecutivo de Urkullu le envió hace dos semanas. "Después de 38 años de retrasos en el incumplimiento del Estatuto, tampoco nos preocupa especialmente que estas negociaciones se puedan retrasar unos meses", ha apuntado Erkoreka.