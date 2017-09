El Gobierno Vasco «no tiene previsto» enviar representación al 1-O Erkoreka insta al PP a aceptar la «plurinacionalidad» del Estado para ofrecer una solución a Cataluña MIGUEL VILLAMERIEL San Sebastián Martes, 26 septiembre 2017, 13:17

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha anunciado este martes por la mañana que el Ejecutivo de coalición de PNV y PSE "no tiene previsto enviar una representación" al referéndum independentista que se celebra este domingo en Cataluña, aunque ha puntualizado que el Consejo de Gobierno tampoco ha tomado una decisión para rechazar esta posibilidad. "Ni se ha acordado que sí ni que no", ha añadido Erkoreka, que ha recordado que "aún quedan unos días" para el 1 de octubre y "hay tiempo para decidir si es conveniente enviar una representación, según cómo evolucionen los acontecimientos".

En cualquier caso, Erkoreka ha insistido en que, en estos momentos, "no está previsto" que ningún representante del Ejecutivo acuda a Cataluña, algo que sí harán dirigentes del PNV, uno de los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición. El portavoz ha optado por no responder a la pregunta de "qué puede pasar el domingo en Cataluña", bajo el argumento de que el Gobierno Vasco "no puede especular porque nadie sabe a ciencia cierta lo que puede ocurrir. Sería irresponsable e imprudente entrar en especulaciones de ese tipo".

Erkoreka ha recordado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado "propuestas constructivas" basadas en "el diálogo y el acuerdo" para buscar una solución al conflicto catalán. Entre ellas, ha destacado que "para ir al fondo de la cuestión catalana, es necesaria una reformulación del modelo de Estado autonómico que lleve al reconocimiento de un Estado plurinacional, que también debería incluir el respeto a la singularidad política e institucional de Euskadi". Ha añadido que "en Cataluña existe un problema político enquistado que solo puede resolverse a través de soluciones políticas. Esperamos que antes o después del 1 de octubre se busquen esas soluciones políticas".

En relación a la apelación del presidente del PP vasco, Alfoso Alonso, al lehendakari para que no "abandone la moderación", Erkoreka ha replicado que "el PP tiene un problema porque no acepta la realidad plurinacional del Estado y, hasta que no acepte una reformulación del modelo de Estado en clave plurinacional, no podrá ofrecer soluciones políticas para Cataluña".