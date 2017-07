El Gobierno Vasco llama a no polemizar en torno a los homenajes a las víctimas El Consejo de Gobierno guardó ayer un minuto de silencio. / IREKIA Erkoreka defiende que cualquier tipo de acto institucional «es válido si cumple con el deber moral de reconocerlas» DV Y AGENCIAS SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 12 julio 2017, 08:11

El Gobierno Vasco rechaza «las polémicas» sobre los homenajes porque «lo importante» es poner en valor la memoria de las víctimas. Así lo expresó ayer Josu Erkoreka: «No polemizar en cuestiones secundarias» sobre los homenajes al edil del PP secuestrado y asesinado por ETA hace 20 años, Miguel Ángel Blanco, cuando hay «coincidencia en lo fundamental», que es la propia celebración de actos en recuerdo a las víctimas del terrorismo.

El portavoz del Ejecutivo de Urkullu emplazó a a «poner el énfasis en la existencia» de estos actos en memoria de las víctimas. «Cualquier fórmula institucional es útil y puede ser válida para cumplir con el deber moral del reconocimiento y el homenaje a las víctimas del terrorismo», afirmó Erkoreka tras ser preguntado por las críticas al Ayuntamiento de Madrid por no celebrar un homenaje específico a Blanco para no situar a unas víctimas por encima de otras. El portavoz, que compareció antes del acto de Ermua, de defendió que «todos los actos institucionales suman, cualquiera que sea la fórmula», y añadió que el Gobierno Vasco «quiere sumar y no polemizar».

Erkoreka explicó que la reunión del Consejo de Gobierno comenzó ayer con un minuto de silencio en recuerdo a Miguel Ángel Blanco, y que se envió una «representación digna y elevada» al homenaje en su honor organizado ayer al mediodía por el Ayuntamiento de Ermua.

Preguntado por la ausencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, en este acto de homenaje de Ermua, Erkoreka quiso poner en valor la representación «al más ato nivel» que envió el Ejecutivo vasco a través de dos de sus consejeros, uno por cada partido que forma la coalición de gobierno: la de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, por el PNV, y el titular de Vivienda, Iñaki Arriola, por parte del PSE.