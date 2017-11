El Gobierno Vasco ve «incomprensible e inexplicable» la abstención de EH Bildu a la votación sobre el Cupo El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, en la rueda de prensa. / Irekia Erkoreka no da por rotas las negociaciones presupuestarias con todos los partidos vascos A. GONZÁLEZ EGAÑA San Sebastián Martes, 21 noviembre 2017, 15:03

El Gobierno Vasco Vasco ha indicado este martes que ve “incomprensible e inexplicable” la abstención de EHBildu a la votación sobre el Cupo que tendrá lugar el jueves en el Congreso de los Diputados. El portavoz Josu Erkoreka, ha asegurado que el Ejecutivo “no solo no comparte esa posición, sino que no acaba de entenderla”. Ha añadido que será la propia coalición soberanista “la que tenga que explicársela al conjunto de la sociedad vasca que dudamos seriamente que lo vaya a comprender porque francamente no resulta fácil”.

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha confirmado este martes que el jueves la coalición votará en el Congreso a favor del proyecto de modificación de la Ley de Concierto Económico vasco y dará una abstención "crítica" al de la nueva Ley quinquenal de Cupo.

Erkoreka ha afeado que un partido o una coalición vasca “se niegue a prestar apoyo a lo que es fruto o manifestación de una de las más destacadas singularidades del autogobierno vasco como es la Ley del Cupo, que es indisociable al Concierto Económico”.

El portavoz ha reprochado que existe toda una campaña abanderada por formaciones como Ciudadanos en contra del Concierto Económico y particularmente del Cupo. Ha insistido, además, en que es “incomprensible e inexplicable” que una formación política vasca “que se supone que está en las Cortes Generales para defender los intereses de Euskadi se sume a esa estrategia con una toma de posición que hasta cierto punto da cobertura argumental a esas formaciones políticas”.

Josu Erkoreka ha expuesto que los proyectos de ley de reforma del Concierto Económico y la Ley Quinquenal del Cupo que van a ser debatidos, y previsiblemente aprobados, el jueves en el Congreso son dos leyes “muy importantes y de especial transcendencia tanto desde el punto de vista político e institucional como desde la perspectiva económico fiscal y financiera”.

Más información La Diputación adelanta que facilitará que todas las instituciones vascas tengan presupuestos

Ha explicado que el Concierto y el Cupo son dos instituciones que vienen avaladas por razones históricas, políticas, jurídicas y económicas. “Históricas porque hablamos de una institución que data de 1878, que se ha mantenido vigente desde entonces sin solución de continuidad, por encima de regímenes". "Superó la restauración, la Dictadura Primo de Rivera y la Segunda República, y solo durante el periodo franquista el paréntesis que se hizo con Bizkaia y Gipuzkoa constituye la excepción”, ha detallado.

Erkoreka ha hecho una defensa férrea de “su arraigo histórico innegable”. “Su fundamento en la historia nadie lo puede poner en cuestión”, ha citado. Desde el punto de vista jurídico, ha añadido que tampoco “nadie puede poner en cuestión” y que su encaje con la Unión Europea y su compatibilidad con la política europea de competencia ha sido avalada expresamente por el Tribunal de Justicia. Por tanto, eso es una cuestión que asegura también el encaje del Concierto en el ámbito de la Unión Europea”.

«Nos tememos que pueden pretender encubrir la voluntad o el deseo de predisponer a la sociedad española en contra del autogobierno del Concierto Económico y el Cupo» Josu Erkoreka (Portavoz del gobierno vasco)

Desde la perspectiva económica, Erkoreka ha expuesto que el Concierto es el sistema que articula las relaciones económico- financieras entre Euskadi y el Estado, y que lo hace “con claridad, transparencia y descansando sobre un modelo de riesgo unilateral que significa que el resultado solo es positivo si la gestión del sistema fiscal es comparativamente mejor en Euskadi que en el conjunto del Estado”. En ese sentido, si resulta que es peor “no solo no arroja resultado positivo sino que puede estrangular financieramente a las instituciones vascas. Y ese riesgo unilateral lo asumen solamente las instituciones vascas”.

El Gobierno Vasco «no da por rotas» las negociaciones presupuestarias con todos los grupos El Gobierno Vasco "no da por rota ninguna interlocución con ninguna formación política" para recabar apoyos a las cuentas del próximo año pero ha reconocido que son los partidos los que fijan posiciones y "marcan la viabilidad o no de esas conversaciones". Así lo ha afirmado este martes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkorkera, quien ha insistido que se sigue "en contacto con todos" y ha reiterado la llamada a que se aparquen "vetos políticos" y a que se analicen los contenidos del proyecto de presupuestos que tienen envergadura por sí mismos sin que deban mezclarse con otros asuntos como la reforma fiscal. Erkoreka ha añadido que otra cosa son las posiciones que los diferentes partidos están fijando, y que "van marcando la viabilidad o no de esas conversaciones", ha dicho al ser preguntado por el pronunciamiento ayer del lehendakari, Iñigo Urkullu, que habló de "dos autoexclusiones (en referencia a EH Bildu y Elkarrekin Podemos) y una disposición a negociar (el PP)". Lo que sí ha destacado es que el Gobierno Vasco, tal y como ya ha indicado Urkullu, puede "volcar" o "comprometer" su "capacidad de interlocución para que los asuntos que puedan bloquear la tramitación del presupuesto (como la reforma fiscal) puedan quedar desbloqueados". El Gobierno Vasco de PNV y PSE-EE no tienen mayoría en el Parlamento para sacar adelante las cuentas. Las de este año fueron aprobadas gracias a la abstención del PP tras un acuerdo presupuestario.

Como muestra de que desde el punto de vista económico “no es falta de solidaridad”, Erkoreka ha expuesto un dato: el País Vasco aporta todos los años al Estado en concepto de Cupo el 6,24% de lo que el Estado presupuesta en las materia de su competencia. Sin embargo el País Vasco representa en el conjunto del Estado el 4,6% de la población, y en el PIB, el 6,1%. “De modo que el Cupo, por tanto, está por encima del peso demográfico que Euskadi tiene en el conjunto del Estado y del peso que tiene en el conjunto del PIB del Estado. Nadie puede, por tanto, poner en cuestión la claridad de estas cifras y su compromiso también con la solidaridad”.

Erkoreka ha ahondado en que el Gobierno Vasco no entiende las críticas, no las comparte, y considera que son “injustas”. “Nos tememos que pueden pretender encubrir la voluntad o el deseo de predisponer a la sociedad española en contra del autogobierno y de las singularidades más específicas del mismo entra las que se encuentra el Concierto Económico y el Cupo”, ha advertido.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha afeado a Ciudadanos que haya "hecho bandera" de ir en contra del cupo vasco sin tener, a su juicio, "ni idea" de cómo funciona el régimen foral.

EH Bildu votará 'sí' en el Congreso

Por su parte, la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha anunicado este martes que la coalición votará 'sí' al proyecto de modificación de la Ley de Concierto Económico vasco y dará una abstención "crítica" al de la nueva Ley quinquenal de Cupo.

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia.

En una rueda de prensa ofrecida en Bilbao, junto a la parlamentaria en la Cámara vasca Leire Pinedo, ha explicado que EH Bildu adoptará esta postura, teniendo en cuenta la importancia del Concierto económico como "instrumento del autogobierno", y a pesar de ser "muy críticos" con el acuerdo alcanzado en materia de Cupo y las condiciones en las que se ha desarrollado la negociación entre la administración central y la vasca.

En este sentido, ha afirmado que la coalición soberanista es "muy crítico" con "la postura del chantaje mantenida por el Gobierno español y el PP" durante los últimos diez años y también con "las formas empleadas por el PNV a la hora de negociar estas leyes de espaldas al Parlamento vasco y utilizando políticamente unos derechos adquiridos como moneda de cambio político".

«La falsa bilteralidad a la que el PNV se aferra a menudo es la causa que Euskadi no haya tenido casi 1.600 millones euros para poder invertir en lo que necesitaba el país» Marian beitialarrangoitia (Diputada de EH Bildu)

Según ha denunciado, este "bloqueo" es lo que ha llevado a "una década entera en la que los vascos hemos pagado la cantidad establecida por Estado", que estaba "por encima de lo estipulado".

Beitialarrangoitia ha advertido de que la "falsa bilteralidad a la que el PNV se aferra a menudo" es la causa que Euskadi no haya tenido "casi 1.600 millones euros para poder invertir en lo que necesitaba el país".

"Es muy grave que nuestros derechos, nuestro bienestar económico sea moneda de cambio", ha mantenido Marian Beitialarrangoitia, que ha insistido en que la devolución de las cantidades de Cupo, correspondientes a las discrepancias en materia de liquidación en los últimos diez años, no es "ningún regalo", sino que "nos devuelven lo que es nuestro, lo que llevamos los vascos pagando de más" al Estado.

La diputada de EH Bildu también ha censurado que la negociación se ha desarrollado "entre dos partidos políticos", el PNV y el PP, de forma "opaca" y "de espaldas a la ciudadanía", y las instituciones que la representan.

Rivera carga contra PP y PSOE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado contra el PP y el PSOE por volver a "intercambiar cromos" con los nacionalistas vascos "en un cuarto oscuro", refiriéndose al cupo vasco, que ha calificado de "injusto, insolidario y sobre todo opaco".

Rivera ha explicado que si bien el concierto vasco está incluido en la Constitución, el cupo tiene que ser "justo, transparente" y ajustado a derecho, y debe además corresponder a la aportación que tiene que hacer el País Vasco al resto de España.

Una comunidad que es la segunda en renta per cápita, ha censurado el líder de Cs, acaba siendo una comunidad receptora de fondos como si fuera un territorio "pobre", que no tuviera recursos.

Por eso, ha exigido un cálculo equitativo del cupo y así lo defenderá el propio Rivera el jueves en la enmienda a la totalidad que ha registrado Ciudadanos