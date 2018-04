El Gobierno Vasco no asistirá al acto de fin de ETA de Kanbo el 4 de mayo «Respeta» el encuentro internacional que acompañará el final de ETA, pero considera que no se dan «las condiciones necesarias» para acudir MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 24 abril 2018, 13:33

El Gobierno Vasco ha decidido no avalar con su presencia el acto internacional que los mediadores con ETA han organizado en la localidad vascofrancesa de Kanbo el 4 de mayo para acompañar el anuncio de la desmovilización de la organización armada. El portavoz del Ejecutivo de coalición de PNV y PSE, Josu Erkoreka, ha anunciado este martes que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha decidido que ningún representante del gabinete asista a este acto y que el Consejo de Gobierno, reunido esta mañana, ha respaldado esta postura. Según ha explicado Erkoreka, no se dan «las condiciones necesarias» para que el Gobierno Vasco envíe una representación a Kanbo, aunque al mismo tiempo ha mostrado su «respeto» por este acto y ha indicado que lo importante, «más que la escenografía, es que el anuncio de la desaparición de ETA sea claro y definitivo y que contemple una misma consideración ética para todas las víctimas».

El Ejecutivo vasco ya ha comunicado a los organizadores del acto que no acudirá el viernes 4 a Kanbo. Entre las «condiciones previas» que el Gobierno Vasco no percibe en este encuentro internacional, Erkoreka ha destacado tres: «Primero, se trata de un acto cuyo contenido y diseño está cerrado y no ha sido consensuado. Segundo, pretende avalar una declaración de ETA cuyo contenido aún no se conoce. Y tercero, el Gobierno Vasco no acaba de compartir el enfoque político y ético que se le quiere dar al mismo». El portavoz ha añadido que el Ejecutivo «considera que su lugar no está en ese acto, sino en otra parte», aunque ha insistido en su «respeto» al mismo y no ha querido «quitar importancia» a una iniciativa que «puede contribuir a que ETA desaparezca».

Tal y como señaló el lehendakari tras el comunicado que ETA hizo público la semana pasada, Erkoreka ha afirmado que «el Gobierno Vasco realizará su propia valoración sopesada una vez que se conozca el anuncio definitivo de ETA respecto a su final». En la misma línea que Urkullu, ha exigido que ese anuncio debe ser «claro y definitivo» y ha reivindicado «una misma consideración ética para todas las víctimas». Erkoreka ha desvelado también que ayer mismo un representante del Foro Social se puso en contacto con el Gobierno Vasco para trasladarle una invitación al acto de Kanbo y ha asegurado que la intención del Ejecutivo es mantener los «contactos» con los organizadores a pesar de haber declinado la invitación.