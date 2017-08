El Gobierno Vasco destaca que «la coordinación entre policías es absoluta» Arizmendi Erkoreka defiende las medidas de prevención «aunque hasta la fecha no hay constancia de riesgos específicos en Euskadi» MIGUEL VILLAMERIEL Lunes, 21 agosto 2017, 13:46

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha destacado este marte por la mañana que, tras los atentados ocurridos en Cataluña la semana pasada, la coordinación entre policías "es absoluta, y la aplicación de los protocolos pactados entre los responsables de seguridad de las diferentes administraciones es escrupulosa". Ha aclarado que la puesta en marcha de los protocolos acordados entre instituciones "no garantiza al cien por cien que en Euskadi no se pueda producir un ataque terrorista, evidentemente", aunque, según ha matizado, "hasta la fecha no hay constancia de riesgos específicos en Euskadi. Existe un riesgo general que afecta a toda Europa y que obliga a aplicar medidas".

Erkoreka, que ha asistido a la recepción que el Athletic de Bilbao realiza al Gobierno Vasco con motivo de la Aste Nagusia junto a los consejeros de Cultura, Bingen Zupiria, y de Salud, Jon Darpón, ha señalado que, "como Gobierno, estamos haciendo lo que creemos que hay que hacer: entablar mecanismos de coordinación efectivos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y trabajar en la aplicación escrupulosa de los protocolos previstos".

Preguntado específicamente por la posibilidad de que en Euskadi se instalen bolardos para frenar posibles ataques, Erkoreka ha comentado que es una más de las medidas que se contemplan, aunque su aplicación "depende de las circunstancias de cada municipio y de la distribución del espacio urbano y festivo. No puede adoptarse con carácter general para todos".

Al ser cuestionado por la reunión del pacto antiyihadista que se está celebrando esta mañana en Madrid, a la que el PNV asiste como observador, Erkoreka ha recordado que es una cuestión de los partidos, no de los ejecutivos. Una contestación similar a la que ha ofrecido cuando ha sido preguntado por la posible presencia de representantes del Gobierno Vasco en la manifestación de repulsa a los atentados que se va a producir este sábado en Barcelona. El portavoz ha indicado que el Ejecutivo vasco no tiene previsto acudir, aunque tampoco lo ha "descartado del todo, según los términos de la convocatoria". No obstante, ha apuntado que irán representantes vascos de los partidos políticos.