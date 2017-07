El Gobierno Vasco no asistirá a la reunión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes El Gobierno Vasco no mandó ningún representante a la última Conferencia de Presidentes celebrada en enero de este año. / EFE Considera que los puntos del orden del día elaborado por el Gobierno central no tienen una afección directa en las instituciones vascas MIGUEL VILLAMERIEL Miércoles, 12 julio 2017, 12:14

El Gobierno Vasco ha decidido este miércoles que no enviará ningún representante a la reunión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes que el Ejecutivo central ha convocado para este lunes en Madrid. El gabinete de coalición de PNV y PSE estaba a la espera de conocer el orden del día de dicho encuentro y, tras estudiarlo, ha entendido que no era necesario estar presente en la reunión porque no se van a tratar asuntos que afecten directamente a la institución vasca.

En las últimas semanas se había adelantado que el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, podía ser el representante del Gobierno Vasco en la reunión del lunes, en función de los temas que se fueran a abordar, pero la confirmación de que el orden del día solo contempla la continuidad de los asuntos que se trataron en la última reunión de enero, a la que no asistió el lehendakari Urkullu, ha llevado al Ejecutivo vasco a declinar la invitación.

Según fuentes del Gobierno Vasco, "como el lehendakari no participó en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero ni en la adopción de aquellos acuerdos, consideramos que, por coherencia, no tenemos que realizar un seguimiento de los mismos".