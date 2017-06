Gobierno Vasco, PNV y PSE animan a EH Bildu a «seguir el ejemplo» del alcalde de Errenteria El lehendakari, Iñigo Urkullu, fue entrevistado ayer en ETB por el periodista Xabier García Ramsden. / EITB El lehendakari valora que se avance en «una política de gestos de resarcimiento a las víctimas» MIGUEL VILLAMERIEL San sebastián. Viernes, 30 junio 2017, 08:24

El gesto que protagonizó el miércoles el alcalde de Errenteria, Julen Mendoza (EH Bildu), al pedir «perdón» a víctimas de ETA en un homenaje celebrado en el Ayuntamiento fue aplaudido ayer por el Gobierno Vasco y por los partidos que lo sustentan, PNV y PSE, que coincidieron en animar al conjunto de la izquierda abertzale a «seguir el ejemplo» del regidor errenteriarra. El lehendakari, Iñigo Urkullu, afirmó anoche en una entrevista en ETB2 que las palabras de Mendoza son «bienvenidas» porque permiten avanzar en «una política de gestos para el resarcimiento de las víctimas», lo que es positivo para la convivencia.

Urkullu explicó que conoce a Julen Mendoza desde que en 2014 se reunió con él para trabajar sobre el «mapa de la memoria de las víctimas en los municipios», y destacó la predisposición que encontró en el alcalde de Errenteria para favorecer el «resarcimiento» de los asesinados por ETA, por lo que valoró el paso que dio este miércoles.

El Ayuntamiento de Errenteria se convirtió hace dos días en el primer consistorio gobernado por EH Bildu en tributar un homenaje expreso a tres personas asesinadas por ETA: el policía municipal y militante socialista Vicente Gajate Martín, asesinado en 1984; y los concejales del PP en Errenteria José Luis Caso, muerto en 1997, y su sustituto en el cargo, Manuel Zamarreño, fallecido en 1998. Julen Mendoza, que gobierna en coalición con el grupo Errenteria Irabaziz, se ha caracterizado en las dos legislaturas que lleva al frente del Ayuntamiento por su postura conciliadora y la celebración de distintos actos en favor de la convivencia ciudadana y el reconocimiento al sufrimiento de todas las víctimas en su localidad.

Iñigo Urkullu: «Conozco a Mendoza desde que abordamos el mapa de la memoria y ya percibí que quería resarcir a las víctimas»

El miércoles, en el primer acto de recuerdo específico a víctimas de ETA celebrado bajo su mandato, Mendoza afirmó que, «si en algún momento este consistorio o yo mismo no hemos estado a la altura de las circunstancias, no os hemos acompañado correctamente (a las víctimas) o hemos dicho o hecho algo que pudiera haber añadido más dolor al que ya padecéis, pido perdón por ello en nombre del Ayuntamiento y en el mío propio, a la vez que digo que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no se vuelva a repetir». También reconoció que «el daño producido es irreparable», aunque en su discurso no se refirió expresamente a ETA.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, también destacó ayer que las palabras de Mendoza suponen «un paso adelante» que, en el futuro, deberían convertirse en «una expresión normalizada».

Andoni Ortuzar: «Es un gesto que llevamos tiempo pidiendo a la izquierda abertzale y a los presos»

«Ese es el camino»

El PNV y el PSE, los dos partidos que forman el Gobierno Vasco, también se sumaron a la lectura positiva de este pronunciamiento que realizaron el lehendakari y su secretario general de Convivencia. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, aseguró en una entrevista en ETB1 que el acto organizado el miércoles por el Ayuntamiento de Errenteria en homenaje a las víctimas de ETA ha sido «el gesto más importante de los últimos años» por parte de EH Bildu, y destacó que «ése es el camino» a seguir. El líder del PNV calificó de «loable y muy importante» que Mendoza fuera capaz de pedir perdón ante la posibilidad de haber contribuido a aumentar el dolor de las víctimas de ETA. «Ese es el gesto que estamos pidiendo a la izquierda abertzale y a los presos para avanzar en la convivencia», destacó Ortuzar.

Eneko Andueza: «Las palabras de Mendoza reconcilian y, de alguna manera, sirven para condenar el terrorismo»

El presidente del EBB valoró también la importancia de que el gesto de Mendoza sea «una respuesta humanista, como él mismo dijo, y no tanto una lectura política». Ortuzar señaló que el «camino del futuro» debe venir marcado por posicionamientos como el de Mendoza.

Por su parte, el recién nombrado secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, reclamó a alcaldes y responsables de la izquierda abertzale que «sigan el ejemplo» de Julen Mendoza, porque gestos de este tipo «reconcilian, invitan a la paz y al reconocimiento del daño causado y, de alguna manera, condenan el terrorismo» de ETA.

«En Euskadi tenemos mucho camino por recorrer -enfatizó Andueza-. Es importante que demos pasos para afianzar la convivencia. La izquierda abertzale tiene que quitarse muchísimos complejos y condenar de manera definitiva el terrorismo de ETA y solicitar su disolución». En cualquier caso, el líder del PSE de Gipuzkoa lamentó que las palabras de Mendoza «todavía son una excepción y no es algo que se realice de manera generaliza» en el ámbito de la izquierda abertzale. Consideró, no obstante, que «aporta muchísimo que el toque de atención venga de un miembro de EH Bildu».