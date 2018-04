«El Gobierno de Rajoy nos ha hurtado la foto de la derrota final de ETA»

No se lo cree. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite y hermana del edil del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, recibió ayer con una desconfianza absoluta el comunicado de la banda. A su juicio, la organización terrorista dividió ayer con sus palabras a las víctimas entre «culpables e inocentes». Un escenario que confiesa causarle «mucho dolor» y que se podría haber evitado, dice, si el Gobierno de Mariano Rajoy «hubiera disuelto a ETA».

-«Lo sentimos de veras». ¿Qué se le remueve a una por dentro cuando lee estas palabras de ETA?

-Con el comunicado de ETA, lo primero que pensamos las víctimas es en nuestros familiares. Es una sensación de impotencia, de tristeza. También pienso: ¿Ahora? ¿A estas alturas? Y eso dando por hecho que el comunicado es una falsedad más.

- ¿No se lo cree?

-Es que es inaceptable que ETA haya decidido dividir a las víctimas entre culpables e inocentes, porque lo único que ello implica es la justificación del asesinato de centenares de personas, desde policías, guardias civiles, periodistas, políticos... ¿Qué pasa, que todas estas personas sí se lo merecían? En los próximos días veremos si la petición de perdón selectiva es simplemente una exigencia de los mediadores internacionales para prestarse al teatro de la disolución de ETA. Y, no nos olvidemos, también para cobrar sus sueldos multimillonarios.

-¿La presencia de los mediadores de Brian Currin en Baiona no le sugiere ninguna garantía?

-Si ETA ha tenido que poner la palabra 'perdón', de manera selectiva, es porque se sienten obligados. Y se sienten obligados porque la traca final, el circo final que están montando para mayo, a los mediadores internacionales les entra en el sueldo. O ETA pone eso en el comunicado o estos no cobran.

-¿Y qué es lo que necesita para aceptar un perdón sincero?

-ETA tendría que haber hecho un comunicado solo con dos frases: 'Jamás deberíamos haber existido' y 'nos ofrecemos a los familiares de nuestras víctimas a ayudarles a esclarecer los crímenes que tienen sin resolver'. Esta es la única manera en la que ETA nos convencería de que realmente tiene un mínimo de sinceridad, ayudándonos a esclarecer una parte considerable de esos casi 400 casos sin resolver. Y también, por supuesto, si dejaran de honrar a los asesinos como héroes en las calles.

-¿La declaración, por tanto, no ha cumplido para nada sus expectativas?

-Pues no. Esto es un teatro más. Algo a lo que ETA nos tiene acostumbrados en los últimos siete años, un acto de propaganda más que nos hace mucho daño. Porque con este tipo de comunicados lo único que hace es justificarse, eludir a las víctimas y hablar de un conflicto armado inexistente, un conflicto en el que formábamos parte de ese bando enemigo al que había que ejecutar. Por eso era tan importante haberlo evitado.

-¿De qué manera cree que se podría haber impedido?

-Lo que hubiéramos preferido las víctimas, y se lo llevamos advirtiendo y exigiendo con más intensidad los últimos meses al Gobierno, es que la disolución fuera protagonizada por el Estado de derecho. Eran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad los que tenían que haber sido protagonistas de la disolución de ETA, y no como se ha dejado hacer, siendo ETA la protagonista de su propia disolución, cuando le ha dado la gana y sin prisas.

-El Gobierno central, sin embargo, aseguró ayer que el comunicado de la organización terrorista es la muestra de la «fortaleza» del Estado de derecho.

-Eso es una farsa. Esto es la muestra del fracaso rotundo y más bestial del Estado de derecho, porque nada de esto tenía que haber sucedido si este Gobierno -como tiene la obligación de hacer- hubiera disuelto a ETA con el Estado de derecho, y no le hubieran dejado que sea ella la que escriba su final. ¿Por qué el ministro de Interior no ha hecho nada para evitar precisamente todo esto?

-¿Cree que el Ejecutivo de Rajoy está adoptando una postura pasiva con el final de ETA?

-Hombre... ya han pasado siete años. ¿Es normal ver a miembros del Gobierno durante todos estos años pedirle a ETA que se disuelva? ¿Que el ministro del Interior esté suplicando a una organización criminal terrorista, la peor que ha actuado en nuestro país, que se disuelva? ¡No, hombre! ¡Disolverla vosotros con el Estado de derecho! Deberían de haber dado la orden de una vez por todas de detener a esos diez etarras que, según el mismo Ejecutivo reconoce, son los que quedan. ¿O es que le piden al Daesh que se disuelva? Necesitábamos una foto como la de cualquier otra organización criminal, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad haciendo una operación conjunta y deteniendo a los diez etarras que quedan. Esa sería la foto de la derrota final de ETA que el Gobierno nos ha hurtado.

-¿Qué le parece que el lehendakari Iñigo Urkullu exigiese a ETA que añada que el daño causado fue «injusto» y lamentase que se hubiese «categorizado» a las víctimas?

-Me parece más acertada la reacción de Urkullu que la del portavoz del Gobierno central, que ayer vino a decir que esto es la derrota de ETA. Y se quedó más ancho que largo.

-¿Teme que exista una contrapartida en materia penitenciara cuando ETA anuncie su desaparición definitiva la primera semana se mayo?

-Claro que lo temo. El ministro Zoido me dejó muy preocupada cuando el jueves le pedí ese compromiso de que no iba a haber transferencia penitenciaria a los nacionalistas, y no se quiso comprometer. Blanco y en botella.

-¿El paso que dio ayer ETA se engloba, a su juicio, en una estrategia para mejorar su situación penitenciaria?

-Y para mejorar su imagen. Todos los actos de ETA son propaganda pura y dura. Por eso las víctimas podríamos estar contentas si viéramos la foto final de la derrota de ETA, y nos hubiéramos ahorrado todas las campañas de propaganda. Insisto, el final que exigíamos las víctimas era el que tenía que estar protagonizado por los Cuerpos y Fuerzas se Seguridad, por el Estado de derecho, y el Gobierno no lo ha hecho porque no le ha dado la gana.