El Gobierno central enfría la negociación de transferencias al no concretar una fecha Josu Erkoreka. Los equipos de Erkoreka y Sáenz de Santamaría cruzan agendas para cerrar una cita en enero, pero la vicepresidenta aún no se ha implicado personalmente MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Sábado, 13 enero 2018, 09:17

El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha movido ficha esta semana para descongelar la negociación sobre transferencias pendientes, aunque la reacción inicial del Gobierno central no ha sido demasiado entusiasta. Erkoreka llamó el pasado martes a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para recalcarle la disposición del Ejecutivo de coalición de PNV y PSE para sentarse a negociar los traspasos pendientes, aunque en ese momento no pudo contactar con ella. Cuando la vicepresidenta quiso devolver la llamada, el consejero no pudo responder. En definitiva, que Erkoreka y Sáenz de Santamaría aún no han podido hablar personalmente sobre la negociación, aunque sus equipos trabajan desde hace unos días para cuadrar sus agendas y facilitar que antes de que acabe enero se pueda producir una primera reunión entre ambos. En el Gobierno Vasco, en cualquier caso, empiezan a ver con recelo la falta de determinación que está mostrando la vicepresidenta para implicarse personalmente y cerrar una fecha.

A estas alturas, en el departamento que lidera Erkoreka tampoco sorprende demasiado la falta de diligencia que suele mostrar el Gobierno central cuando se trata de abordar las transferencias pendientes. «Siempre ha sido así», recuerdan con un tono de resignación. Pero esa sensación de 'deja vú' no hará que Erkoreka desista de reclamar una reunión con Sáenz de Santamaría que, a su juicio, ya se ha demorado más de lo razonable. En una conversación telefónica que ambos mantuvieron allá por julio, quedaron en reunirse tras el verano para que Erkoreka expusiese a la vicepresidenta el informe actualizado de transferencias que el Gobierno Vasco iba a aprobar en septiembre. Cuando estuvo listo a finales de ese mes, el consejero lo remitió a La Moncloa acompañado de una petición para que la comisión mixta de transferencias pudiera reunirse para valorarlo. Sáenz de Santamaría hizo acuse de recibo, pero sin poner fecha a ese posible encuentro.

El delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés, argumentó esta demora en que la vicepresidenta ha estado muy centrada en la crisis catalana en los últimos meses, aunque al mismo tiempo se abrió a la posibilidad de que el Gobierno pueda estudiar el traspaso de competencias como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, una de las prioridades del Ejecutivo vasco junto a Prisiones. Ese aparente cambio de actitud en un representante del Gobierno de Rajoy es lo que llevó a Erkoreka a tomar la iniciativa de llamar a la vicepresidenta esta semana. Aunque, hasta el momento, esa hipotética apertura al diálogo no se ha materializado en nada concreto.

Erkoreka y Sáenz de Santamaría mantienen una relación bastante fluida desde que coincidieron como portavoces del PNV y el PP, respectivamente, en el Congreso, pero ni siquiera así está siendo sencillo encauzar las negociaciones para «culminar el Estatuto», que es el objetivo del Gobierno Vasco. Diversas fuentes apuntan a que al Ejecutivo de Rajoy le podría interesar activar los contactos para que coincidan con una hipotética negociación de los Presupuestos del Estado, aunque desde el Gobierno Vasco recalcan que las transferencias pendientes se negocian bilateralmente entre gobiernos en una comisión mixta, por lo que no se deben mezclar con una supuesta negociación presupuestaria.

Juez, parlamentaria del PNV

Por otro lado, la eibarresa Eva Juez sustituirá a Garbiñe Mendizabal como representante del PNV en el Parlamento Vasco, después de que la segunda haya renunciado a su acta de parlamentaria tras ser nombrada directora de Igualdad Lingüística de la Diputación de Gipuzkoa. Juez (Eibar, 1972) ha sido concejala en el Ayuntamiento eibarrés desde 2005. Ocupó la portavocía del grupo del PNV entre 2009 y 2015, año en el que se incorporó a la Cámara vasca como parlamentaria hasta que finalizó la décima legislatura vasca.