El Gobierno se arriesga a presentar los Presupuestos al confiar en el apoyo del PNV Demócratas europeos. Andoni Ortuzar, a la izquierda, junto a Izaskun Bilbao y François Bayrou, entre otros, ayer en Las Palmas. El Ejecutivo aprobará el proyecto de Cuentas entre el día 23 y el 27, y cree que los jeltzales se verán atados por partidas pendientes de 2017 Ortuzar insiste en que no sucumbirá a presiones y pide a Rajoy «abrir la puerta en Cataluña» JORGE SAINZ Sábado, 17 marzo 2018, 11:02

El Gobierno central confía plenamente en que el PNV acabará apoyando los Presupuestos del Estado y por ello arriesgará y presentará su proyecto de Cuentas antes de Semana Santa, con la vista puesta en lograr el necesario respaldo de los jeltzales durante la tramitación parlamentaria. El portavoz del Ejecutivo del PP, Iñigo Méndez de Vigo, confirmó ayer que los Presupuestos se aprobarán en Consejo de Ministros «en torno» al próximo viernes, aunque se baraja también la fecha del martes día 27, para presentarlos en el Congreso el 3 de abril. El anuncio supone un nuevo intento de apremiar a los peneuvistas aunque su presidente, Andoni Ortuzar, replicó ayer que no sucumbirán a presiones si Madrid no levanta el 155 en Cataluña: «Mientras el PP y Rajoy no abran la puerta en Cataluña no pueden ni siquiera plantearse contar con el apoyo del PNV para los Presupuestos», zanjó.

La partida presupuestaria ha entrado ya en una fase decisiva con su correspondiente guerra de nervios. Al Gobierno del PP le acucian ya los plazos si aspira a aprobar las Cuentas antes de las vacaciones de verano, periodo a partir del cual ya no tendría sentido dar luz verde a unos Presupuestos. Para ello debe presentar ya el proyecto y a eso se apresta el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en los próximos días. Así lo confirmó ayer el portavoz gubernamental, que agregó que el Ejecutivo de Rajoy ha defendido desde el inicio de la legislatura que la aprobación de los Presupuestos del Estado para este 2018 era una «obligación institucional» porque contienen «muchas cosas positivas para la gente», con un mayor presupuesto destinado a gasto social, expuso.

El calendario Proyecto de Presupuestos El Gobierno prevé aprobarlo en Consejo de Ministros entre el viernes 23 y el martes 27. Congreso El proyecto se presentaría en la Cámara baja el 3 de abril para el proceso de negociación y enmiendas. Aprobación Si se cumplen los plazos los Presupuestos se aprobarían en junio, antes del verano.

Fuentes de Moncloa reiteraron ayer mismo su confianza en que el PNV acabe apoyando los Presupuestos en el trámite parlamentario, como parece que harán Ciudadanos y los dos diputados canarios. Basan su creencia en la inclusión de contrapartidas beneficiosas para Euskadi y partidas por ejecutar correspondientes a las Cuentas del pasado ejercicio, pactadas con los nacionalistas vascos, como las del Tren de Alta Velocidad. En el PP también han constatado una voluntad clara de los nacionalistas vascos y del lehendakari de dar estabilidad a la legislatura de Rajoy a cambio de serenar la situación en Cataluña. El problema es que el conflicto catalán amenaza con eternizarse y el veto puesto por el PNV de no sentarse a la mesa mientras no se levante el 155 pesa como una losa sobre esta negociación que debe culminar cuanto antes. Todo depende ya de que los soberanistas catalanes, sumidos en las discrepancias, lleguen a un acuerdo rápido con un candidato que reciba, además, el visto bueno judicial y que permita formar Gobierno en Cataluña para que Madrid levante el 155.

Bloqueo en Cataluña

Una salida que, por lo tanto, no está en manos de los jeltzales, que creen, por el contrario, que «es el Gobierno quien puede solucionarla, ya que fueron ellos quienes aplicaron el 155 y disolvieron el anterior Govern». El PNV, «como nacionalista y abertzale», en palabras de Ortuzar, no puede desdecirse de su decisión de no negociar mientras Cataluña esté intervenida desde Madrid. En este contexto, interpreta que los mensajes que lanzan desde el Gobierno del PP sobre su supuesto apoyo a las Cuentas no buscan más que poner presión sobre sus espaldas.

Ortuzar fue preguntado sobre esta cuestión durante su intervención en el Consejo Político que el Partido Demócrata Europeo celebró ayer en Las Palmas. El presidente del Euzkadi Buru Batzar insistió en que el PNV «no puede hacer como si el 155 no existiera» cuando es «una medida desproporcionada que nunca debió haberse aplicado y que no nos gusta». «Si el PP y Rajoy quieren estabilidad y quieren Presupuestos, tienen que abrir la puerta a la política en Catalunya. Mientras no lo hagan, no pueden ni siquiera plantearse contar con nuestro apoyo», insistió el líder del PNV.

En Sabin Etxea comprenden que el presidente español aspire a unos Presupuestos que le proporcionen la estabilidad. «Pero el Gobierno central tiene que ir normalizando la situación política, no solo la suya propia vinculada a los Presupuestos sino todas las situaciones políticas, empezando por la catalana». La semana que viene, con las Cuentas ya sobre la mesa, podría deparar más pistas, aunque los peneuvistas trasladan que no prevén grandes novedades para los próximos días.