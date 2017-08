La Generalitat admite que recibió un aviso de un posible atentado en La Rambla, pero no le dio credibilidad 01:26 El conseller de Interior puntualiza que la alerta no les llegó de la CIA y que el Gobierno central tampoco le dio validez | El jefe de los Mossos denuncia una «campaña de desprestigio» CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 31 agosto 2017, 13:28

El consejero catalán, Joaquim Forn, y el Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, han desmentido esta mañana de manera categórica y muy contundente las informaciones que apuntan que la CIA habría avisado a los Mossos sobre un posible atentado en Las Ramblas, como publica este jueves el diario El Periódico de Cataluña. Forn y Trapero, en cualquier caso, sí han reconocido haber recibido avisos sobre posibles atentados, pero tras contrastar los avisos concluyeron que la veracidad era baja. Esos avisos, no obstante, han apuntado que no procedían de la CIA, con la que la administración autonómica ha negado que tenga relaciones. "El aviso de atentado en Las Ramblas nos llega de otra fuente y tenía poca credibilidad. Lo comunicamos al Ministerio del Interior y el Gobierno central no da veracidad a la amenaza", ha señalado Forn.

El Departamento de Interior se ha escudado en que trasladó los avisos sobre posibles atentados en puntos de Cataluña, como centros de culto, conciertos, acontecimientos deportivos y grandes aglomeraciones, las Ramblas o en la Sagrada Familia al Ministerio del Interior y que en ninguna de las mesas de evaluación antiterrorista ni en la junta de seguridad celebrada el pasado mes de julio se trató sobre los avisos porque no tenían suficiente credibilidad.

El consejero catalán de Interior ha cargado con dureza contra El Periódico de Cataluña, al que ha acusado de hacer un "montaje" con el objetivo de poner en marcha una "campaña de desprestigio e intoxicación a la excelente labor de los Mossos". "No tenemos relación con la CIA", ha insistido.

"La hipótesis de que se podría haber evitado el atentado es falsa. ¿Quién tiene interés en poner en duda la labor de los Mossos?", ha rematado Forn. Trapero ha lanzado con bala y se ha dirigido directamente al director de El Periódico de Cataluña: "¿Quien le ha dictado todo esto?", ha cuestionado. "Nunca hemos mentido". ha dicho.