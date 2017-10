Gemma Zabaleta: «No es compatible defender la plurinacionalidad y a la vez la unidad de España»

Gemma Zabaleta (Donostia, 1957) envió ayer al PSE una carta certificada en la que comunica que se da de baja del partido después de 30 años de militancia. La razón: «El papel que está jugando el PSOE con Cataluña y su inaceptable posición sobre la aplicación del artículo 155». La exconsejera del Gobierno Vasco de Patxi López y hasta ayer militante de base asegura que su decisión, «con todo lo que puede doler, ha sido muy meditada, pensada y sufrida». Zabaleta dejó el Gobierno Vasco en 2012 y desde entonces se ha dedicado a su profesión de docente en un instituto, donde también es la jefa de estudios.

-¿Qué ha colmado el vaso para alguien que suma tantos años de dedicación a la política?

-Son más de 25 años en la política y 30 de militancia, he visto y he sufrido muchas cosas en la política, he vivido los tiempos más duros. Probablemente, a muchos de los que ahora les toca dirigir la organización ni siquiera estaban cuando nosotros éramos concejales y teníamos que defender las ideas del Partido Socialista. He visto muchas cosas, pero no me identifico con el partido actual.

-¿Pero en qué momento tomó la decisión de darse de baja del PSE?

-El momento que me ha parecido definitivo ha sido la aplicación del artículo 155 en Cataluña porque es además el final de un recorrido, de muchos años de incomunicación total entre los dos gobiernos en los que se ha ido dejando que la situación se fuera deteriorando. Y es que el viernes se llegó a acordar la aplicación del 155, a pesar de que ni siquiera se había declarado la independencia unilateral por parte del president. La estrategia era premeditada. Tampoco puedo olvidar las actuaciones policiales el día de la votación, cómo irrumpieron y golpearon a los ciudadanos que iban pacíficamente a votar. El PSOE pidió la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, -hoy in pectore presidenta de la Generali-tat- para después acompañar al PP en ese proceso... Pues yo, desde luego, no lo entiendo. Ni entiendo que se pase del 'no es no' a Rajoy a esta posición de acompañamiento en una situación tan delicada. Y, luego, viendo las imágenes de la manifestación del domingo, me ratifico todavía más.

-¿Qué debía haber hecho el PSOE?

-Debía haber denunciado con muchísimo más ímpetu y afán adónde nos llevaba la estrategia y la política del PP. Para mí no es compatible defender la plurinacionalidad del Estado español con defender como ayer (por el domingo) la unidad de España. No lo entiendo.

-¿Ve una solución a Cataluña?

-El Partido Socialista debe seguir insistiendo en que otro modelo de Estado es posible, debe materializar la plurinacionalidad del Estado y no acompañar al PP en una estrategia que es suicida para la convivencia. La única solución es dar una salida al 50% de la población. Si el conjunto mayoritario lo que está pidiendo es una consulta pactada, creo que habría que habilitarla. No solo es democrático lo que está en las leyes, sino todo lo que pueda aparecer en ellas, es decir, se pueden modificar en función de las voluntades y expectativas que se generan en una sociedad. Y ese momento ha llegado. Si no cambian las cosas estaremos en el empate y la tensión infinitos. Además, allí donde se ha preguntado a la sociedad nunca ha salido la independencia.