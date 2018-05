Ken Funston: «Los terroristas nunca deben ser recompensados por dejar de matar»

Ken Funston, una de las víctimas del IRA que ha apoyado el manifiesto 'ETA quiere poner el contador a cero', se unió ayer en San Sebastián a la presentación del texto promovido por Covite. Funston es doctor por la Universidad del Ulster, experto en Terrorismo y Seguridad, y portavoz de la South East Fermanagh Foundation (SEFF), colectivo de «supervivientes» de Irlanda del Norte. Su hermano, un joven granjero irlandés, fue asesinado en 1984. Era el único de los hermanos que estaba en casa ese día. Trabajaba con su tractor cuando le dispararon por la espalda. Su madre escuchó los disparos y al salir a su encuentro, escuchó a dos terroristas del IRA que se reían cuando se alejaban del lugar huyendo. «Hubo un componente de limpieza étnica en la frontera con Irlanda del Sur. Querían limpiar las zonas de la frontera, echar a todas las familias que no pensaran como ellos», explica Funston que en aquel momento se encontraba trabajando en Escocia. La familia tuvo que vender la granja, los animales e irse a otro sitio. A su hermano nunca le amenazaron. «Directamente le mataron», relata.

-¿Qué le ha llevado a dar su apoyo al manifiesto promovido por Covite?

-Hace 20 años que se selló el Acuerdo de Belfast. El Gobierno de Irlanda del Norte y el de Gran Bretaña acordaron entonces con los terroristas que dejaban de matar, pero después de ese pacto hubo muchos otros encubiertos que nunca se hicieron públicos, y eso es lo que tememos que pueda ocurrir en España con ETA. Por eso nos hemos sumado a esta iniciativa, para evitar que eso suceda aquí y para ofrecer nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas inocentes del terrorismo de ETA.

-El documento apunta que «ETA quiere poner el contador a cero». ¿Eso es lo que se vivió en su país? ¿Cómo cree que se puede evitar?

-Al igual que ocurrió con la disculpa del IRA provisional, el perdón de ETA es selectivo y su enfoque se centra en disminuir la brutalidad de su propia campaña ilegítima de terrorismo ejercido contra sus propios compatriotas, mujeres y niños. La izquierda abertzale tiene relación con el Sinn Féin, el brazo político del IRA, y les ha estado asesorando en todo este proceso, por lo que están buscando tener los mismos reconocimientos y beneficios que hubo en Irlanda del Norte. El Gobierno español debe ser proactivo después de un largo periodo de terrorismo en el País Vasco, pero les pediría que no cometan los mismos errores en los que incurrieron los gobiernos británico e irlandés. Los terroristas no tienen que ser recompensados por haber dejado de matar

-¿A qué tipo de recompensas se refiere?

-Los errores cometidos todavía resuenan en la sociedad británica e irlandesa veinte años más tarde de la firma del acuerdo de Belfast. Las víctimas y los supervivientes hemos sido marginados, mientras que los terroristas cosechan los beneficios de sus acciones criminales. Hubo amnistía para todos los presos. A todos los que se les encarceló o encausó después del acuerdo de Belfast, aunque hubieran cometido crímenes previos a esa fecha estuvieron, un máximo de dos años en la cárcel, independientemente de la causa. Además, han recibido muchas subvenciones por parte del Parlamento Europeo, del británico y del irlandés, para que los presos puedan reinsertarse en la sociedad. Al final esas subvenciones les han dado poder para seguir haciendo su propaganda, un dinero que ha dejado de ir a las víctimas. Al final han recibido más subvenciones los presos que las víctimas.

-¿Qué relato ha quedado de lo ocurrido en Irlanda del Norte?

-Al igual que aquí, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Irlanda acabaron con los terroristas, pero no han ganado la batalla del relato. Ellos han podido reescribir la historia a su manera. Han conseguido acabar con la violencia, pero no con las ideas políticas que defendía el IRA. Ellos aparecen como víctimas cuando no lo son. El propio Gobierno irlandés rehizo la definición de víctima diciendo que es una «persona que sufre o ha sufrido lesiones físicas o psicológicas como resultado o como consecuencia de un incidente relacionado con el conflicto». Con esto se permitió que a los terroristas también se les clasificara como víctimas, que pudieran hacer uso de los recursos para apoyar a las víctimas y supervivientes inocentes y que pudieran solicitar incluso pensiones.

-¿Cómo se puede conseguir esclarecer los asesinatos sin resolver, que en el caso de España son 358?

-Los crímenes del IRA tienen una impunidad del 98%. Alrededor de 200 fugitivos que estaban por Europa cuando se selló el acuerdo de Belfast, se les dejó volver sin causas pendientes. A los terroristas integrados en el Sinn Féin no se les ha encausado por ningún crimen previo al acuerdo de Belfast y, sin embargo, la Justicia sí ha seguido actuando para la disidencia del IRA. En Irlanda también hubo armas que se quedaron en manos de la disidencia del IRA.

-¿Pese a la desaparición de la organización terrorista, hay un riesgo de una segunda victimización?

-Nunca nos creímos su perdón que también fue selectivo. En Irlanda se generó una segunda victimización porque el Sinn Féin ha impuesto su política en el Parlamento Europeo y en el británico al ver que tenían mucho apoyo social. Al final, su versión de la historia ha marginado a las víctimas del IRA y ha empoderado a los terroristas.

-¿Cuál cree que debe ser el papel de las víctimas tras la desaparición de ETA?

-El papel de las víctimas debe ser dar su versión de lo ocurrido e intentar que los terroristas no impongan su relato. Deben participar a la hora de educar en la paz, en la convivencia y tratar que las generaciones jóvenes no vean a los terroristas como un modelo a seguir. No puede haber un punto de partida real de paz cuando ETA no ha hecho una petición de perdón total. Hasta que no reconozcan que la forma por la que intentaron conseguir la independencia del País Vasco estuvo mal y sigan poniendo 'peros' no habrá forma de avanzar. Eso fue lo que pasó en Irlanda del Norte y hoy, veinte años después, todavía sigue habiendo gente que sigue justificando que lo que hicieron estuvo bien y que se consiguieron cosas por medio de la lucha armada. En Irlanda del Norte también se han producido homenajes a expresos.

-¿En qué se ha conseguido avanzar 20 años después del acuerdo de Belfast?

-Hace unos meses, un alto cargo del Sinn Féin aparecía riéndose en un vídeo con motivo del aniversario de uno de los atentados más sangrientos. Al final tuvo que dejar el cargo por la presión del resto de partidos y de parte de la sociedad. Ahora mismo a los jóvenes les está llegando más el relato del Sinn Féin que el de las víctimas. Cuando vamos a dar charlas a algunos colegios les enseñamos los trabajos que hacemos y nos dicen que esa no es la historia de lo que ha ocurrido.