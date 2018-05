La política española se encuentra sumida en un diabólico laberinto en vísperas de la moción de censura que tendrá que afrontar Rajoy por segunda vez en esta legislatura. El presidente del Gobierno, encerrado en Moncloa desde el viernes -renunció a viajar a Kiev para ver a su Madrid ganar la Champions- prepara concentrado este examen final que sus adversarios, con Pedro Sánchez a la cabeza, buscan que sea el último. Que la moción se haya programado con tanta urgencia ha cogido con el pie cambiado a más de uno. Sánchez, en su objetivo de tumbar a Rajoy, busca votos de adhesión y solo tiene claro una cosa: pisar la Moncloa como presidente y luego consensuar una fecha para unas elecciones anticipadas. Ciudadanos, visiblemente incómodo en esta jugada porque peligraría su cotización demoscópica, rechaza que el líder socialista sea el nuevo inquilino de la Moncloa. Mientras, Pablo Iglesias, que no ve claro este movimiento en el tablero, anuncia que si esta intentona se frustrase promovería una nueva -que sería instrumental- en el próximo periodo de sesiones. Parece que entre la oposición a Rajoy no hay suficiente sintonía para hacer prosperar esta moción -por lo menos, hasta ayer- y resultaría del todo frustrante que el viernes Rajoy volviera a salir presidente del Congreso porque el acuerdo en la oposición se hace una vez más imposible. Y es que ayer hasta tres ministros llegaron a pronunciar la palabra Frankenstein para dibujar el apoyo tan diverso que contaría el hipotético Gobierno de Sánchez. Al margen de que los soberanistas catalanes de Puigdemont-Torra, que ayer levantaron el 155 al nombrar consellers 'legales', puedan devolver la moneda a Rajoy, el PNV está a la espera de los movimientos de los demás. La salvaguarda de los Presupuestos -con 540 millones para Euskadi- y evitar un inmediato adelanto electoral que altere la estabilidad son sus líneas rojas, aunque los jeltzales no quieren ni pensar en la posibilidad de que se vean al final como los únicos valedores externos del PP. Mientras, Rajoy, con la legislatura técnicamente agotada por los efectos de la corrupción, deberá recuperar -si puede- la iniciativa política y preparar un proceso sucesorio para la próxima cita electoral, que parece que será inevitable y pronto.