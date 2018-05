Antonio Salvá: «Para que sea un final real, se deben entregar los asesinos de todos los casos sin resolver»

Antonio Salvá lo recuerda como si hubiera ocurrido hace cinco minutos. Su hijo Diego Salvá, pamplonés de nacimiento, acababa de salir de una larguísima convalecencia por un accidente de tráfico y aquel día se reincorporaba a su trabajo como guardia civil. Faltaban unos minutos para las dos de la tarde cuando se subió junto a su compañero Carlos Sáenz de Tejada en un Nissan Patrol que debían llevar al garaje. El vehículo estaba estacionado en las inmediaciones del cuartel de Palmanova, a diez kilómetros de Palma de Mallorca. Apenas se habían acomodado en el interior del vehículo cuando un terrorista activó la bomba lapa adosada a los bajos. La explosión acabó con la vida de los dos agentes. Fue el último atentado en España y es uno de los más de 300 casos sin resolver. El padre de Diego Salvá asegura que la escenificación hoy de la desaparición de ETA «es un teatro», que le da «náusea y vómito», y cree que para que sea un final «real», se deben «entregar los asesinos de todos los casos sin esclarecer».

-¿Qué reflexión hace de la desaparición definitiva de ETA?

-ETA no mata físicamente, pero sí lo hace psíquicamente porque el entorno de la banda está intacto. Los pistoleros han dejado de asesinar, pero la cultura del odio sigue. No hay más que ver el caso Alsasua. Yo he vivido en Pamplona diez años y conozco a la perfección cómo actúan.

-¿Qué le parece la escenificación de la desaparición de ETA en Kanbo?

-Es un teatro, un paripé que me da náusea y vómito.

-¿Cuál cree que debe ser el relato que debe quedar del asesinato de su hijo Diego?

-Mi hijo era un chico normal, con ilusiones, un deportista y un motero nato y tenía unas metas que de golpe y porrazo, por una auténtica gilipollez, hablando claro, van y lo asesinan en nombre de una banda terrorista. Una cosa que no tiene ningún sentido. Que les comieron el tarro a dos pistoleros. Soy médico y sé cómo funciona esto desde el punto de vista psicológico. Les inculcan una ideología que les dignifica, les dicen: '¡qué bueno eres!', y les convencen de que tienen que asesinar...

-¿A partir de ahora, qué papel deben tener las víctimas?

-Las víctimas son siempre víctimas, que es lo malo. Tienen que recordar cuál es la verdad de lo ocurrido. Porque aquí no ha habido ningún conflicto, sino una banda mafiosa, asesina y criminal, que ahora pretende ganar el relato. Lo que hay que hacer es contarlo tal y como ha sido, sin distorsionar la realidad. Ellos extorsionaron, asesinaron, amenazaron... Se produjo la diáspora vasca por todo el mundo. En mi época de Pamplona, hubo gente que se fue de un día para otro, a medianoche y a escondidas, a vivir a Portugal, a Canarias, a Málaga... Lo tuvieron que dejar todo. Este es un relato que también hay que escribir. Del mismo modo que hay que recordar la connivencia de los nacionalistas, sobre todo de los del PNV. ¿Por qué parte de la sociedad miró para otro lado y no se enfrentó a ETA? Fue una cobardía enorme. Todas esas personas fueron cooperadores indirectos. ¿Por qué hubo gente que pagó el impuesto revolucionario, en lugar de enfrentarse a ellos o huir? Al pagar se hacían cómplices de las acciones que venían a continuación. Todo esto se tiene que contar. Todo. El PNV debe explicar muchas cosas. Hubo un silencio y una cooperación mafiosos.

-¿Si tuviera delante al asesino de Diego, qué le diría?

-Le preguntaría por qué lo hizo. Quién se lo ordenó y quién fue el autor intelectual, porque el que asesinaba era el último de la fila, mientras el que mandaba iba con camisa y corbata.

-¿Cómo han transcurrido estos años para su familia? ¿Se supera algo así?

-Esto no se supera. Yo no puedo ver ninguna foto de mi hijo Diego. Lo paso muy mal. Todos sus hermanos lo han llevado fatal. Es como si un perro te mordiera el alma y no dejara de hacerlo nunca.

-¿Hablan en casa del atentado?

-Alguna vez, pero poco. A Diego se le recuerda muchísimo, pero no hablamos casi del atentado. Duele, duele mucho. Cuando más piensas en lo que ocurrió, es mucho peor.

-¿Tiene clavado en la memoria el momento en el que le comunicaron que había habido un atentado y que podía ser su hijo?

-Lo podría contar como si hubiera sido hace cinco minutos. Yo estaba en Ibiza comiendo en un restaurante, era la una del mediodía, y me llamó mi hija Letizia para decirme que habían puesto una bomba en Palmanova. Yo le dije que eso era imposible. Pero me insistió en que era verdad. Llamé a la comisaría de Palma. Nos confirmaron que había estallado una bomba, llamé a mi hijo Diego, no contestaba... y me temí lo peor. Finalmente, me llamó el médico de la Comandancia y me dijo: 'Toni, es tu hijo'. A partir de ahí empezaron una serie de acontecimientos a cada cual más horrible.

-¿Qué opinión tiene del comunicado sobre el daño causado?

-Distingue tres tipos de víctimas. Primero son las suyas, las que han muerto manejando bombas o a tiros con la Guardia Civil o la Policía Nacional. Luego distinguen a los que han sufrido daños colaterales. Y del resto, nada de nada. Es decir que mi hijo está perfectamente bien asesinado. De modo que a mí no me han pedido perdón.

-¿Y le gustaría que se lo pidieran?

-Sí. Yo necesito ese perdón, pero me gustaría que fuera privado, del que cometió el asesinato. Porque, de lo contrario, es un perdón sui géneris. Para que sea un final real tienen que entregarse los que asesinaron a las más de 300 víctimas de casos sin resolver. Tienen que dar la cara y pedir perdón todos, desde 'el carnicero de Mondragón' a Kubati. De esta forma sí acabará un episodio para siempre. Y tiene que desaparecer la cultura del odio. Es decir, que si a mí me da la gana, pueda ir a Hernani o al centro de San Sebastián, montar una peluquería y que no me escupan a la cara. Eso significaría que se ha acabado.

-¿Estaría a favor de que se acercara a los presos de ETA?

-Es una trampa para ponerlos en la calle en menos de cinco años. Véase el caso Bolinaga, una auténtica estafa, una tomadura de pelo por parte del Gobierno de Madrid. Soy urólogo y experto en cáncer de riñón y sé que nos mintieron como a bellacos porque sé que mis pacientes con cáncer de riñón se mueren. Nos engañaron. Si los acercan en vez de un Bolinaga habrá cientos. Y el Gobierno Vasco les dará un sueldo y casa. Hablamos en cinco años, si vivo.