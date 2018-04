ETA lleva a Iparralde su final para evitar riesgos judiciales y ante la falta de consenso en Euskadi Vista de la Villa Arnaga y sus jardines / LOBO ALTUNA El acto de mediadores internacionales para avalar su desaparición será en un palacio de Kanbo el 4 de mayo. El precedente de la citación a los verificadores en la Audiencia Nacional y la falta de cobertura del Gobierno Vasco decantan el traslado al otro lado de la muga MIGUEL VILLAMERIEL Baiona JORGE SAINZ San Sebastián Martes, 24 abril 2018, 07:08

El Grupo Internacional de Contacto (GIC) y las organizaciones civiles Foro Social Permanente y Bake Bidea confirmaron ayer en Baiona que el «encuentro internacional» que avalará la desaparición de ETA se celebrará el viernes 4 de mayo en Villa Arnaga, un palacete situado en la localidad vascofrancesa de Kanbo. Los mediadores internacionales buscan una escenografía similar a la del fin de la violencia en 2011, que tuvo lugar en el palacio donostiarra de Aiete. No obstante, la coyuntura actual recomendaba realizar este acto en el País Vasco francés, para evitar una eventual intervención de la justicia española y ante la falta de cobertura institucional y consenso entre los partidos de la Comunidad Autónoma Vasca sobre el final de la banda.

Los impulsores de esta cita, principalmente los facilitadores de Brian Currin, no quieren que se repita lo ocurrido con el primer gesto de entrega de armas de 2014, escenificado en el hotel Carlton de Bilbao y que acabó con los verificadores internacionales de Ram Manikkalingam declarando en la Audiencia Nacional de Madrid como testigos, tras aparecer en un vídeo con encapuchados de ETA.

Aquel episodio quedó grabado en la memoria de los grupos que han trabajado en un proceso de paz. Por el contrario, Francia se ha mostrado mucho más flexible con los movimientos de ETA, como evidenció el pasado año con su aquiescencia al proceso de desarme culminado con un gran acto en Baiona el 8 de abril. Además, el Gobierno de París ha comenzado a acercar presos. Por el contrario, en España algunas víctimas presionan todavía al Gobierno del PP para que impida lo que entienden como «escenificaciones propagandísticas».

También se ha optado por la villa termal de Iparralde para garantizar un mayor consenso político y ante la falta de cobertura institucional en Euskadi, donde el Gobierno Vasco no se ha implicado en este final, basado por otra parte en una decisión unilateral de ETA. El apoyo político transversal de todas las fuerzas del País Vasco francés, incluida la derecha francesa, se suma a las razones que aconsejan llevar al otro lado de la muga la escenificación final. El presidente de la Mancomunidad de Iparralde, el centrista Jean-René Etchegaray, lo explicaba: «En Hegoalde los ánimos no están preparados» para un evento de este tipo. No obstante, el anuncio de ETA será, según las fuentes conocedoras del proceso, lo suficientemente «claro y contundente» para que logre el visto bueno del Ejecutivo de Vitoria y el de Navarra, como instituciones que representan a la ciudadanía.

El modelo de Aiete

La comparecencia ayer en la capital labortana de los organizadores del 'Encuentro internacional para avanzar en la resolución del conflicto en el País Vasco', tal y como lo han denominado, apenas ofreció nuevos detalles, más allá de confirmar la fecha y el lugar en los que tendrá lugar el evento. A pesar de la expectación generada -asistieron a la rueda de prensa cerca de un centenar de representantes de los medios de comunicación-, la nota oficial no proporcionó nombres de las personas que asistirán al encuentro internacional y ni siquiera mencionaron a ETA o su posible disolución. Avanzaron, eso sí, que en estos momentos se dan «las condiciones para nuevos pasos relevantes que pueden contribuir a avanzar en nuestro último objetivo» para «avanzar en la resolución del conflicto». De donde se deduce que este encuentro internacional certificará la desaparición definitiva de ETA.

En el comunicado que leyeron el representante del GIC Raymond Kendall, la dirigente de Bake Bidea Anaiz Funosas y el representante del Foro Social Permanente Agus Hernán hacen un llamamiento a participar en el acto, tanto a «todas las organizaciones políticas y civiles vascas» como a las «instituciones». El comunicado fue leído en tres idiomas, euskera, francés y castellano. Kendall, exdirector de Interpol y el único que se salió del guion al tomar la palabra, aseguró que el GIC considera que esta conferencia «va a ser primordial para el avance del proceso de paz hacia una paz definitiva».

El documento presentado por los organizadores del encuentro de Kanbo hace alusión a la Conferencia de Aiete, de la que imita incluso el logotipo. Aiete puso las bases para «lograr una paz justa y duradera del último conflicto violento en Europa», resaltaron. A su juicio, en los siete años que han pasado desde Aiete, los vascos «han demostrado una clara determinación de avanzar. Lo volvimos a ver en Baiona en abril de 2017 (fecha del desarme de ETA) y estamos seguros de que veremos más avances en un futuro cercano», añadieron los convocantes.

A la comparecencia acudieron cargos electos como Etchegaray; el alcalde de Hendaia y vicepresidente de la Mancomunidad, Kotte Ecenarro (PS); el senador republicano Max Brisson; la senadora socialista Frédérique Espagnac; los diputados Florence Lasserre-David y Vincent Bru, del partido En Marche! del presidente Macron; y el alcalde de Saint Pierre d'Irube, Alain Iriart (EH Bai).