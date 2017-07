Martínez-Maillo: «Todos los partidos tienen que desnudarse, no solo el PP» Fernando Martinez-Maillo. / Ignacio Gil Garantiza que su partido seguirá en la comisión que investiga sus cuentas, aunque la vayan a recurrir ante el Constitucional MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Domingo, 2 julio 2017, 16:31

El Congreso y el Senado viven la mayor fiebre investigadora de la historia de la democracia. Nunca antes en las dos cámaras habían funcionado de forma simultánea cuatro comisiones en búsqueda, supuestamente, de la verdad. Pero estas comisiones no están siendo noticia por sus trabajos o por las revelaciones que han hecho los comparecientes o la documentación aportada, si no por convertirse en verdaderos campos de batalla políticos, donde se suceden las escaramuzas y las maniobras partidistas por uno y otro bando. En una trinchera suele estar el PP, en la otra, casi siempre la oposición al completo. Pero también hay alianzas cambiantes dependiendo del momento. Cuando el PP decidió designar un portavoz de peso en la comisión que iba a investigar en el Congreso las cuentas de la formación pensó de inmediato en Fernando Martínez-Maillo. El número 3 de los populares, desde entonces, vive volcado en denunciar el «linchamiento» y la «causa general» conta el PP.

–¿Qué le ha parecido la decisión de la oposición de boicotear la comisión del Senado?

-Es una pataleta infantil, además de una actitud irresponsable. La oposición ha llegado a un pacto para no investigarse sus propias cuentas, tapándose entre ellos. Es de justicia que si se investiga al PP se investigue a los demás. Lo que ha hecho la oposición, contrasta con nuestra posición en el Congreso, que aunque vayamos a llevar la comisión contra el PP al Constitucional, ahí seguimos.

-¿No se plantean abandonar la comisión del Congreso en ningún caso?

-No. Nosotros somos muy respetuosos con las instituciones, aunque lo que allí se haga no nos guste porque se está consumando una causa general contra el Partido Popular, sin establecer límites temporales ni qué administración se investiga. Los que abandonan las instituciones pierden la poca razón que tuvieran.

-¿Por qué se niega el PP a la comparecencia de cargos de su partido en el Senado?

-Hemos votado en contra de los planes de trabajo del PSOE y Podemos porque son un calco de lo que han propuesto en el Congreso. Quieren solo investigar al PP y eso ya se está haciendo en la Cámara baja. Eso no tiene ningún sentido. Es duplicar el trabajo.

-¿La comisión del Senado es una venganza por la del Congreso?

-No es una venganza es una cuestión de justicia. La oposición se puso de acuerdo para vetar en el Congreso que se investigara a todos los partidos y solo nos quedó la opción del Senado. Nosotros no nos oponemos a que se nos investigue pero ellos maniobran para que no se les indague. ¿Qué tienen que ocultar? Todos los partidos tienen que denudarse, no solo el PP.

-¿Llegar al Constitucional no es judicializar la política?

-El Constitucional, en sí, no es un órgano jurisdiccional como tal. Vamos a denunciar la vulneración de los derechos de nuestros diputados al abrir una causa general contra el partido.

-¿Servirán de algo las cuatro comisiones ya en marcha?

-El Parlamento está para legislar, controlar al gobierno y, en el caso de las comisiones de investigación, sacar conclusiones. Lo que ocurre es que si, como sucede en la comisión contra el PP, se cita a personas investigadas, a sabiendas de que no van a declarar, se compran todas la papeletas para que sea una comisión fallida. Poco va a aportar una comisión cuando las conclusiones ya están redactadas como ocurre en el Congreso. En el Senado estamos planteando una cosa totalmente diferente, sin relación con procedimientos judiciales y con ganas de conocer la verdad.

-¿Se puede reconducir esta guerra de comisiones?

-Ojalá. Nosotros estaríamos encantados de hablar para reconducir esta situación. Pero los partidos tienen que tener claro que lo primero sería establecer límites y que esto no se convierta en la ley de la selva como está ocurriendo en la comisión del Congreso. También pasa por el hecho de que el resto de los partidos se deje investigar. Pero ahora mismo, lamentablemente veo lejos ese entendimiento por el pacto de la oposición para dañar al PP en el que, incluso, Ciudadanos se ha aliado con Podemos o con ERC.