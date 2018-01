Feijóo sobre el futuro de Rajoy: «Cuando se vaya, dará una rueda para decir que ya se ha ido» 01:15 El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. / EFE/ATLAS El dirigente gallego desvela que el líder del PP le explicó que no anunciará su marcha hasta que se haya producido y considera «muy poco serio» anticipar tres años la decisión del presidente NURIA VEGA Madrid Lunes, 29 enero 2018, 12:36

A tres años vista, a Alberto Núñez Feijóo le parece "muy poco serio" y una "pérdida de tiempo" hablar ahora sobre si Mariano Rajoy repetirá como candidato. No lo descarta, pero tampoco lo da por sentado. "Un día me explicó un político que cuando se vaya, dará una rueda de prensa y dirá: señores y señoras, comparezco ante ustedes para decirles que me he ido. (…) Por lo tanto, esa rueda de prensa no se ha producido, ese político tiene mucha inteligencia y ese político se llama Mariano Rajoy", ha desvelado el presidente de Galicia.

La semana pasada, el jefe del Ejecutivo condicionó su candidatura a un tercer mandato a la "evolución" de la situación política. Núñez Feijóo considera la respuesta de "libro" y, a su juicio, denota una "enorme responsabilidad". "El presidente sigue, el presidente va a agotar la legislatura y el presidente en el año 2020 responderá a su pregunta", ha zanjado en un desayuno organizado por Europa Press. Y aun con el futuro de Rajoy sin escribir, el líder gallego se resiste a abordar si optará algún día a la sucesión y rechaza que su mayoría absoluta en el Gobierno autonómico le señale como relevo para el PP.

En este momento, el partido conservador tiene otras tareas que resolver, como su relación con Ciudadanos. Sobre este extremo, Núñez Feijóo no considera adecuada la estrategia del cuerpo a cuerpo con los liberales, sobre los que sí cree que debe destacarse su carácter "imprevisible". "Puede gobernar con uno y con su contrario, puede decir que no al 155 y posteriormente ser el apóstol del 155", ha reprochado al partido liberal, del que recuerda que el Tribunal de Cuentas ha puesto en cuestión sus finanzas.

Además, ha puesto énfasis en el interés de Albert Rivera en atraer para su proyecto a los populares. "Creo que ficha a más personas del PP -ha apuntado- que nosotros de Ciudadanos".