La familia de 'Naparra' pide que se busque el cuerpo en una zona de Mont-de-Marsan que quedó sin inspeccionar Rueda de prensa Iñigo Iruin, abogado de la familia Etxeberria-Álvarez; Iñaki Egaña, presidente de Euskal Memoria y Eneko Etxeberria, hermano de 'Naparra'. / I. Sánchez El abogado Iñigo Iruin ha señalado que «La Audiencia Nacional nos da la razón y ratifica que la línea de investigación abierta en octubre de 2016 no está agotada» MACARENA TECJADA Martes, 15 mayo 2018, 13:09

«Estamos muy felices porque la Audiencia Nacional haya ordenado buscar el cuerpo de José Miguel en la zona que faltaba por rastrear en Francia. No vamos a parar hasta encontrarle. Este podría ser un bonito regalo de cumple para mi ama, que es mañana». Estas palabras pertenecen a Eneko Etxeberria, hermano de José Miguel Etxeberria 'Naparra', presunto miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) desaparecido el 11 de junio de 1980 y cuyo secuestro y asesinato fue reivindicado por el ultraderechistas Batallón Vasco Español.

Con motivo de la ordenanza de la Audiencia Nacional, que ha abierto nuevas diligencias para encontrar el cuerpo de 'Naparra', Iñigo Iruin, abogado de la familia Etxeberria-Álvarez; Iñaki Egaña, presidente de Euskal Memoria y Eneko Etxeberria se han reunido esta mañana para analizar las novedades en torno el caso 'Naparra'. La nueva orden pide que se rastree una zona de Las Landas, la 'zona A', que pertenece a una arboleda de Mont-de-Marsan, y que anteriormente no había sido inspeccionada.

Tras la decisión del juez instructor, Ismael Moreno, el pasado marzo de archivar la causa, la familia de 'Naparra', con el abogado Iruin, recurrió y aportó al juzgado un CD con fotografías aéreas de la 'zona A' correspondientes al año en el que desapareció José Miguel y en el que «se observa la existencia de un 'bosquecillo' rectangular diferenciado del resto» donde creen podría estar el cuerpo de 'Naparra', según Iruin. O, al menos, entienden que la zona se asemeja a la que describe un presunto agente del Cesid (antiguo CNI) que alertó a un periodista de dónde estaba enterrado el cadáver.

Este es otro de los hilos conductores del caso. Iruin ha insistido en que esta fuente, a la que piden declaración en el juzgado, está en paradero desconocido y «nos extraña que aún no haya sido localizado, porque entre otras cosas se ha aportado un vídeo grabado por él mismo, en el que se presenta como exagente del Cesid y afirma que este es conocedor del lugar donde está los restos de José Miguel. Aquí tenemos otra vía para seguir investigando». Así las cosas, argumentan que «el archivo provisional es absolutamente prematuro».

Pese a que el juez Ismael Romero no les dio la razón, la sección segunda de la Audiencia Nacional ha dictado un acto a 8 de mayo de 2018 donde se estima el recurso de apelación y acuerda que se practiquen todas las diligencias interesadas por la acusación particular. Iruin ha valorado esta nueva ordenanza de buscar el cuerpo de 'Naparra' como positiva: «La Audiencia Nacional nos da la razón y ratifica que la línea de investigación abierta en octubre de 2016 no está agotada. Hay que profundizar en sus dos piezas fundamentales: la búsqueda de los restos de José Miguel en Mont-de-Marsan y la obtención de información que pueda facilitar el presunto exagente del Cesid en declaración judicial».

La familia de 'Naparra' también ha querido aclarar que «en la Fiscalía de la Audiencia Nacional no consta ni un solo procedimiento en condición de investigado, acusado o condenado respecto a José Miguel Etxeberria».