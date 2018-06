Aitor Esteban: «Nos faltará el voto del PP para los Presupuestos de Euskadi, así que hablaremos con todos» «Conozco a Sánchez desde que era parlamentario raso. Es una persona hábil y dispuesta a escuchar» FERNANDO SEGURA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 3 junio 2018, 08:17

- El Gobierno Vasco aprobó los Presupuestos gracias al apoyo del PP. Los populares podrían responder a la moción negando su voto a las cuentas de 2019...

-Efectivamente, eso es así. En el Parlamento Vasco nos va a faltar un voto, que tendremos que negociar para aprobar un nuevo presupuesto en Euskadi. Hablaremos con todos los grupos políticos y veremos cuál es la situación.

- ¿El hecho de que el PSOE gobierne en España y el PSE con el PNV en Euskadi puede favorecer los intereses vascos?

- Los intereses vascos se defienden cuando está el PNV. El resto de los partidos, aunque tengan su parte vasca, están controlados por la estatal. Lo conseguido hasta ahora en gran medida, no digo el 100%, pero sí en gran medida, ha sido gracias al PNV. Ahora bien, espero que como compartimos con los socialistas el Gobierno Vasco, las diputaciones y muchos ayuntamientos, todo eso pueda ayudar. No sabemos qué ministros va a nombrar Sánchez. Tenemos la palabra del presidente y confío en ella. Por tanto, no dudo de que colaboraremos.

- ¿Qué relación tiene usted con Sánchez? ¿Hay 'feeling'?

- Sí, le conozco desde que era un parlamentario raso. Coincidimos en varias comisiones y hemos seguido teniendo una buena relación. Es una persona hábil, dispuesto a escuchar.

- Usted ha explicado que la actividad de estos días ha sido frenética. ¿Ha podido dormir?

- Han sido dos semanas durísimas. Era como si estuvieras en el mar y con viento cambiante. La presión y la responsabilidad han sido enormes. Afortunadamente, tenemos un partido en el que las decisiones se toman de forma colegiada y este apoyo tranquiliza.

- Pues, prepárese porque vienen curvas...

- Sí, así es. Cuando me despedía de Carles Campuzano -portavoz del PDcAT en el Congreso- comentamos precisamente eso, que los próximos meses vienen curvas.