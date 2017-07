La exploración de vías legales para la excarcelación ha recidido un «aval indiscutible» de los presos J.M. LÓPEZ 'Kubati' y Oihana Garmendia, portavoces de la Comisión de Sortu, piden el apoyo de la sociedad para «desarrollar toda la potencialidad de la legislación penitenciaria ordinaria» FERNANDO SEGURA Sábado, 1 julio 2017, 13:34

Euskal Presoen Aldeko Batzordea -la comisión de Sortu por los presos y las presas- ha mostrado esta mañana su "satisfacción" por el resultado del debate iniciado hace seis meses y que ha culminado con la aprobación mayoritaria del documento que abre puertas a opciones "inéditas" hasta ahora, como redenciones, destinos, cambios de grado, permisos, acercamiento a Euskal Herria o libertad condicional.

El 73% de los presos de ETA ha votado a favor de acogerse a las vías legales para lograr su excarcelación, mientras un 14% lo ha hecho en contra, según el recuento del debate interno puesto en marcha por el colectivo de presos de la banda (EPPK), que ha contado con una participación del 87,2%.

Los portavoces de la comisión, Oihana Garmendia y Antton Lopez 'Kubati', en una rueda de prensa convocada en la sede de Sortu en San Sebastián, han destacado que el alto número de aportaciones al documento base (91) "da una idea de la magnitud del debate y que el resultado del mismo sea dado con ese lujo de detalles muestra la transparencia que el EPPK ha querido poner de manifiesto para no dejar margen a dudas o especulaciones interesadas". El documento, han añadido los portavoces, "ha sido mayoritariamente apoyado por los presos sin margen de duda. Que 3/4 partes lo hayan suscrito es un aval indiscutible".

Los portavoces de la comisión de Sortu han mostrado su satisfacción porque el colectivo de presos "hace una aportación directa y cualitativa al proceso independentista y al proceso de paz. El EPPK, al aceptar el documento, se sitúa mucho más cerca de la sociedad vasca a la hora de interpretar cómo darle solución a las consecuencias del conflicto".

Oihana Garmendia y Antton Lopez 'Kubati' han añadido que se han puesto las bases para diseñar una hoja de ruta conjunta entre el EPPK, las instituciones, los agentes políticos y la sociedad vasca. "El colectivo de presos necesita el acompañamiento de la sociedad para desarrollar toda la potencialidad de la legislación penintenciaria ordinaria y denunciar la aplicación de las leyes de excepción".

Sin arrepentimiento

'Kubati', preguntado sobre si la aceptación de las vías legales supone asumir el arrepentimiento y la petición de perdón, ha respondido que las líneas rojas son el "no arrepentimiento y la no delación". El expreso de ETA señaló que la legislación no exige arrepentirse. Garmendia ha añadido que "la aplicación de una ley de excepción por parte del Estado español pone trabas y condiciones, pero no tiene ninguna base legal en leyes internacionales. Éstas no recogen ninguna condición, una vez cumplida la pena, para que esas personas sean excarceladas o para, en su caso, acceder a los derechos que les corresponda".