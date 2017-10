La exconsejera Gemma Zabaleta anuncia su baja del PSE por su apoyo al 155 en Cataluña AGENCIAS Sábado, 28 octubre 2017, 13:05

La que fue consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco durante el mandato de Patxi López, Gemma Zabaleta, ha anunciado su baja del Partido Socialista por el papel jugado por la formación en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Zabaleta ha lamentado que los socialistas hayan "comprado el discurso del PP" y hecho "dejación" a la hora de hacer "pedagogía en toda España de que otro modelo de Estado es posible".

Tras anunciar que en próximos días dejará de ser militante del PSE, ha lamentado el "papel" que el PSOE ha jugado con la aprobación del 155, que es una cosa "tan traumática" y que supone "decapitar a todo un gobierno para volver a mandar desde Madrid".

A su juicio, los socialistas han "comprado el discurso del PP" y han hecho "dejación" a la hora de hacer "pedagogía en toda España de que otro modelo de Estado y otra política es posible".

"Eso me lleva a pensar que no tengo nada que ver con el PSOE actual. Yo me identifico con el PSOE que arriesgó en el proceso de paz y estuvo en las conversaciones de Loyola. No con éste que compra el discurso del PP", ha criticado, al tiempo que se ha mostrado sorprendida por "los silencios" que se viven en el partido y la "falta de voces discrepantes".

Por su parte, el secretario general del PSE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha afirmado que respeta la decisión de la exconsejera del Gobierno Vasco Gemma Zabaleta de abandonar el partido, pero ha reconocido que no la comparte.