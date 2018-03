El eurodiputado Ramón Jáuregui anuncia ante los socialistas vascos que deja la política Ramón Jáuregui, a la derecha de Idoia Mendia en el acto de los socialistas vascos en Bilbao. / EFE «Cuando ya termina mi actividad política no he encontrado mejor momento para despedirme que éste», ha afirmado el todavía eurodiputado durante la celebración del 25 aniversario de la convergencia entre PSE y Euskadiko Ezkerra SONIA ARRIETA Sábado, 17 marzo 2018, 14:42

El eurodiputado Ramón Jáuregui ha anunciado este sábado en Bilbao, durante la celebración del 25 aniversario de la convergencia entre PSE y Euskadiko Ezkerra, su decisión de abandonar la política.

Jáuregui, de 69 años de edad , ha intervenido en el teatro Arriaga en un acto en el que ha estado acompañado, entre otros, de la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, y del actual parlamentario y exvicesecretario general de EE, Mikel Unzalu, entre otros.

A la finalización de su discurso, en el que ha valorado la convergencia entre ambas formaciones y ha reconocido que no se reconoce "en la Europa de los pueblos que plantea el lehendakari, Iñigo Urkullu, sino en la Europa de los ciudadanos y los derechos sociales", Jáuregui ha anunciado su decisión de abandonar la política.

"Aprovechando que os tengo a todos quiero terminar diciendo que estos años os he representado en multitud de sitios porque me habéis dado ese inmenso honor. Os quiero decir que cuando ya termina mi actividad política no he encontrado mejor momento para despedirme que éste", ha añadido.

Ramón Jáuregui Atondo nació en San Sebastián el 1 de septiembre de 1948, y siempre se ha declarado un donostiarra de pro. Desde 2014 es eurodiputado del PSOE y desde hace dos años portavoz de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo. Se licenció en Derecho en 1975. Antes estudió Ingeniero Técnico en Construcción de Maquinaria (1970). Su carrera política arrancó como secretario general de UGT en Gipuzkoa y Euskadi entre 1977 y 1982. En septiembre de 1978, y hasta febrero de 1979, con motivo de las elecciones municipales, presidió en el Ayuntamiento de San Sebastián la comisión gestora nombrada por el Ministerio del Interior. Hasta junio de 1980 fue teniente alcalde del consistorio donostiarra. En marzo de 1980 se presentó como candidato del PSE de Gipuzkoa a las primeras elecciones parlamentarias vascas, logrando su escaño. En junio de ese año fue elegido secretario general de UGT del País Vasco, puesto que ocuparía hasta 1982. Abandonó su escaño en la Cámara de Vitoria tras las elecciones generales de 1982, al ser nombrado delegado del Gobierno en el País Vasco por el nuevo gobierno socialista, cargo que ocupó hasta 1987. Dos años antes fue elegido presidente del PSE-EE, con Txiki Benegas de secretario general.

Tras las elecciones vascas del 30 de noviembre de 1986 en marzo de 1987 accedió al cargo de vicelehendakari en el Gobierno presidido por José Antonio Ardanza, gracias al pacto alcanzado entre PNV y PSE. Ocupó el puesto hasta 1991. Se incorpora en aquel entonces a la Ejecutiva Federal del PSOE y en 1988 fue elegido secretario general del PSE-EE.

Jáuregui fue el candidato a lehendakari en 1990 por el PSE-PSOE y ya por el PSE-EE en 1994, consiguiendo en ambas ocasiones ser la segunda fuerza política. Se integró de nuevo en el Gobierno Vasco tras la formalización del pacto de coalición con el PNV y EA en marzo de 1995, ocupando la consejería de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, cargo que abandonó en septiembre de 1997.

En marzo de 2000 obtuvo por primera un escaño en el Congreso. Ha sido Diputado por Álava en las Legislaturas VII, VIII, IX y X. En 2002, tras la dimisión de Nicolás Redondo Terreros, fue nombrado presidente de la comisión gestora del PSE-EE, hasta la celebración del Congreso Extraordinario en el que Patxi López fue elegido nuevo secretario general.

Tras salir elegido en las elecciones europeas de junio de 2009 como número dos en las listas socialistas, dejó el Congreso en julio de 2009. En octubre de 2010 fue nombrado Ministro de la Presidencia. En diciembre de 2011, tras la victoria electoral del PP, cesó en su ministerio aunque, de nuevo, había salido electo por Álava en las elecciones generales de noviembre, así que en la X legislatura regresó al Congreso. Desde 2014 es eurodiputado por el PSOE.

Jáuregui, que es articulista de El Diario Vasco, fue condecorado en 2011 con la Gran Cruz de la Orden de Carlos III.