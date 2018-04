La semana en la que ETA desactivará su sigla para siempre Iparralde. Vista de Villa Arnaga, el palacete de Kanbo donde se celebrará el viernes el acto internacional para el final de ETA. / LOBO ALTUNA El comunicado de desaparición será el último de la banda, que no prevé rectificar sobre el daño causado JORGE SAINZ JORDISAINZ@DIARIOVASCO.COM SAN SEBASTIÁN. Domingo, 29 abril 2018, 08:11

«A partir del próximo viernes, si alguien se acerca a la ventanilla de ETA no encontrará nada ni a nadie, porque la organización habrá dejado de existir». La metáfora empleada por una voz autorizada en el proceso de desaparición de la banda avanza el contenido del comunicado que se conocerá en los próximos días, antes del encuentro internacional del viernes en Kanbo que avalará el cierre de la persiana de la organización ya desarmada. Euskadi entra así en la semana en la que ETA desactivará su sigla, que quedará arrumbada.

. Se desconocen los términos concretos que empleará ETA para poner fin definitivamente a su existencia. Es improbable que emplee el término 'disolución', más que nada por ser el que exige el Gobierno español. Pero pese a querer alejarse de batallas semánticas, lo cierto es que los redactores del comunicado deberán utilizar una fórmula clara para la sociedad. «Desaparición», quizás la más contundente, «fin de ciclo» o «desmantelamiento» son algunas de las palabras que se barajan, aunque las fuentes consultadas insisten en que el pronunciamiento será lo «suficientemente contundente y claro para que no haya ninguna duda» de su carácter definitivo e irreversible. En este sentido, más allá del cierre orgánico de la persiana, que conllevará que ya no habrá ningún tipo de dirección, ni aparato político ni nada, la sigla de Euzkadi Ta Askatasuna quedará totalmente «inactiva». «Será una sigla muerta», concluyen los medios consultados. Todo ello sí se enmarcará, como ha venido anunciando este periódico desde septiembre, en el marco de la «desmovilización», un concepto empleado en los estándares internacionales avalados por la ONU en zonas de conflicto. Se trata del modelo DDR (desarme, desmovilización y reintegración).

Sin fisuras internas. En su debate interno, uno de los principales debates ha sido el de garantizar la inactividad total de la sigla. Un objetivo que nunca llegó a estar en verdadero riesgo pese a la existencia desde hace ya varios años de un pequeño sector crítico, nucleado en torno al colectivo ATA, y la presentación en la reflexión interna de algunas propuestas que planteaban dejar la sigla congelada en la clandestinidad de forma simbólica. Estas iniciativas fueron finalmente derrotadas y no se pondrán en práctica. El propio documento de debate desveló que habían sido encarrilados algunos «intentos malintencionados» de apropiarse de la sigla. En este sentido, el debate interno se ha desarrollado, durante los últimos doce meses, sin fisuras y con una alta participación, que ha incluido a los presos, con una 'repesca' final para sumar más opiniones y aportacione

. El anuncio de la desaparición de ETA será su último comunicado. La banda no prevé hacer ninguna rectificación o complemento al comunicado de reconocimiento del daño causado conocido el pasado día 20 a través de los diarios Gara y Berria, y que levantó gran polémica entre las víctimas de terrorismo al pedir «perdón» solo a los damnificados que «no tenían participación directa en el conflicto» o víctimas de «errores» o «decisiones erróneas». Sí se mostraba «respeto» a todos los muertos en atentados, y se asumía que nada de lo ocurrido debió suceder. Víctimas, instituciones, con el lehendakari a la cabeza, y la mayoría de partidos le han pedido que vaya más allá y reconozca la «injusticia» de sus atentados, saldados con 850 asesinados en sus 59 años de historia. ETA quiso seguir la fórmula empleada en su día por el IRA irlandés, que diferenciaba entre «combatientes», en alusión a la Policía y el Ejército, y no combatientes, y serán ahora los presos quienes puedan profundizar si lo desean, de forma individual como marca la ley, en esa estela que les dejó ese pronunciamiento dirigido a las víctimas. Por lo tanto, el anuncio de la desaparición será el último. Poco se conoce del mismo, aunque todo apunta a que ETA empleará sus canales habituales para anunciar este tipo de hitos y se decantará por un vídeo o comunicado difundido a través de la BBC, la televisión pública británica. En principio, el plan es que su contenido se conozca antes del encuentro internacional convocado el viernes a mediodía en Kanbo, donde un grupo de dirigentes y personalidades extranjeras darán el visto bueno a lo que diga ETA, poniendo así el punto y final.

. El final del ciclo de ETA abrirá un nuevo escenario político y social en el País Vasco, aunque hay coincidencia generalizada en que el principal y decisivo punto de inflexión fue el anuncio del final de la actividad armada el 20 de octubre de 2011, que puso fin a la violencia y las amenazas. No obstante, la desaparición de ETA del mapa debería conllevar, a juicio de la gran mayoría política y social, una flexibilización de la política penitenciaria, sobre todo la anulación de la dispersión y el alejamiento, algo que Francia ha comenzado, con cuentagotas, a materializar en estos meses de 2018. En principio, ETA es consciente de que el Gobierno español no moverá ficha de entrada, aunque su disolución permitirá a los presos ampliar el abanico de opciones legales para mejorar su situación. Para empezar, los reclusos ya no están bajo «el paraguas de la organización terrorista», como suelen argumentar los jueces para denegar cualquier tipo de mejora, principalmente la salida del primer grado, el más estricto y en el que están clasificados casi el 95% de los internos. Los presos ya han dejado de ser de ETA, que ya anunció en diciembre que había abandonado cualquier gestión relativa a las cárceles. También el colectivo de deportados y huidos, principalmente en países de Sudamérica, quiere aprovechar el nuevo contexto para intentar regresar.

. Se habla mucho de la necesidad del aval internacional, una constante en todos estos años. Pero quizás tan importante o más sea concitar el visto bueno de las instituciones vascas, como representantes de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde. En este sentido, ETA quiere reflejar con claridad su decisión de poner fin a su existencia. La meta es que su desaparición reciba el visto bueno del Gobierno Vasco, el Ejecutivo de Navarra y la Mancomunidad del País Vasco francés. Y ello pese a que finalmente el Ejecutivo de Iñigo Urkullu opta por no acudir al acto de Kanbo, cuyo escenario será Villa Arnaga, un palacete de la localidad termal que fue retiro del autor de 'Cyrano de Bergerac'. El Foro Social Permanente y el grupo de facilitadores internacionales de Brian Currin han reiterado su invitación. En todo caso, el lehendakari sigue muy de cerca la situación y ha mantenido informado en todo momento al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, de los movimientos de ETA. El pasado 18 de abril, pocas horas antes de que se difundiera que el final del proceso de disolución se iba a dar a conocer en la primera semana de mayo, Urkullu contactó personalmente con Rajoy para anunciarle la noticia. Aunque las relaciones entre el lehendakari y su equipo de pacificación, liderado por Jonan Fernández, y la izquierda abertzale no son especialmente fluidas, nadie discute la importancia del aval del Gobierno Vasco para que el proceso termine bien.