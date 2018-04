el último jardín

Puestos a a elegir, la escenificación del final de ETA podría haberse preparado con mayor eficacia mediática en la isla de los Faisanes, en pleno Bidasoa, que en la Villa Arnaga de Kanbo, con su 'rincón de los poetas' entre estanques, flores, plantas y esculturas. El islote, condominio de cosoberanía entre Francia y España, encierra más significado historico que el otro enclave, muy bucólico en primavera. Allí se firmó el Tratado de Paz de los Pirineos. Pero la opción de esta villa de Kanbo -el pequeño Versalles- también puede tener su interpretación para buscar desesperadamente un poco de épica forzada. Reflejaría que ETA se ha metido en su último 'jardín' a la hora de despedirse. En un último conflicto realmente innecesario para ganar la batalla del relato.

ETAestá a punto de certificar su final. El anuncio, en sí mismo, supone una gran noticia. El primer alivio, el de verdad, se produjo el 20 de octubre de 2011. Desde entonces, el cierre ha sido un proceso de liquidación todo menos ordenado. Es verdad que cerrar la siniestra trayectoria del terrorismo entre nosotros confirma un paso de gigante. Otra cuestión es que la decisión utiliza un lenguaje ambivalente y escurridizo, con una retórica novedosa en la que reconoce una parte de responsabilidad en el dolor, aunque sea mediante una doble vara de medir entre las victimas del 'conflicto' que resulta bochornosa e insoportable. Para decir ciertas cosas era casi mejor que no hubiera dicho nada.

Puede que este mensaje intente integrar a todas las 'sensibilidades' del mundo radical abertzale, también a los más recalcitrantes a los que les ha costado demasiado tiempo darse cuenta del principio de realidad. Puede incluso que llegue un día en el que aflore una reflexión moral hoy inexistente sobre tantos años de sinrazón. Mientras, el final de esta historia encierra cierto sabor agridulce. El último acto del adiós a las armas nos quita una losa enorme de encima, por supuesto; pero no les debemos nada y tampoco seamos ingenuos: el legado de sufrimiento del terrorismo es el que es. Al mismo tiempo, habrá que coser las heridas y construir una convivencia para las próximas generaciones sin olvidarnos de la memoria de las víctimas y de cómo se ha manoseado el empleo de la palabra hasta la obscenidad. La herencia de todo esto revela que ETA no ha conseguido ni uno solo de sus objetivos y que la violencia ha salido derrotada sin paliativos. Ese es su balance. Ha sido el independentismo catalán el que ha abierto en canal el sistema político del 78, no el terrorismo de ETA. Y la izquierda abertzale lo sabe.

Ahora lo deseable sería que ETA evitara aspavientos y que la escenificación fuera lo más contenida posible. Gerry Adams le dará el aval irlandés, pero las cosas se han devaluado con el tiempo. El Gobierno del PP no se va a mover y si lo hace después del verano será a cuentagotas a pesar de que en Euskadi, la demanda del acercamiento de los presos es claramente mayoritaria. A la izquierda abertzale le produce pavor una eventual futura mayoría PP-Ciudadanos. Mientras tanto, ETA, metida en último 'jardín', llega tarde a la cita. Como siempre.