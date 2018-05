hoy te escribo a ti Tú, que podrás asomarte a la vida en este país sin temor a perderla por la fuerza, debes saber que ETA lo deja por el heroísmo del puñado de lúcidos que se atrevieron a proclamar que matar a un ser humano era, lisa y llanamente, matar a un ser humano LOURDES PÉREZ Viernes, 4 mayo 2018, 06:59

Este día del final, con las emociones de tantos años anudadas a la garganta, va dirigida a ti. A ti, que tendrás la natural y, al tiempo, incalculable fortuna de nacer en uno de los países más hermosos del mundo, de asomarte a la vida, sin temor ya a perderla por la fuerza. Sin temor a que alguien refugiado en la clandestinidad de los secretos y de las capuchas decida que tu nombre merece aparecer en la lista de objetivos a los que amenazar, perseguir y, en su caso, exterminar, como si el aliento de un ser humano pudiera cosificarse hasta no valer nada. Sin temor, simplemente, a que hostiguen a los tuyos. O a que un coche bomba explosione cuando paseas con cotidiana despreocupación por la acera y una esquirla maldita lanzada al aire por la mano oculta de la barbarie te reviente la existencia. A ti, ETA ya no tendrá que pedirte perdón si te convirtió en una víctima colateral y «errónea» de la 'lucha armada', porque la organización terrorista se habrá deshecho en cenizas en la tierra de los vascos. Para ti, para todos los que heredaréis una Euskadi en paz y en libertad, el ruido estruendoso, insufrible del terror quedará como un eco mitigado y distante que escucharás si alguien en tu intimidad lo padeció y quiere contártelo. O si el relato de la verdad -que jamás hubo justificación moral para asesinar a nadie- resplandece en el patio de los colegios impidiendo que el fanatismo más atroz vuelva a inocularse en una convivencia cuya blancura exigirá que no quede un crimen impune.

La banda no asume que 'matar estuvo mal', pero nadie osa decir ya que 'matar estuvo bien'

ETA lo deja, desiste, se evapora dejando un destrozo irreparable de 854 asesinados, miles de heridos, muchos más amenazados y varias generaciones de ciudadanos habituados -¿acomodados?- a un paisaje teñido por la sangre y el desconsuelo. Durante demasiado tiempo fue posible, sí, mirar hacia otro lado para no contemplar de frente el cañón de las pistolas de ETA, con las que en su día los GAL compitieron en brutalidad: 'los años de plomo' frente a la 'guerra sucia', las metáforas oscuras apenas nos alcanzan para describir todo el sufrimiento acumulado, el miedo institivo agarrado a las entrañas. ETA lo deja, se va, desiste de seguir encarnando en el siglo XXI el único grupo terrorista autóctono en una Europa amedrentada por el yihadismo. ETA lo deja para siempre, pero tú debes saber que esto no es cosa suya, que el comunicado de ayer y el bucólico atrezzo de Kanbo de hoy constituyen el último envoltorio para camuflar su inapelable derrota histórica. Aunque no consuele. Aunque siga doliendo en lo más hondo a todos a los que les arrebató lo que más querían.

ETA lo deja forzada por la resistencia heroica del puñado de lúcidos que, cuando podía costarte desde el ostracismo a la propia vida, se atrevieron a salir a la calle a reivindicar que el rey no era un gudari, sino que estaba desnudo: que matar a un ser humano era, simple y llanamente, matar a un ser humano. Lo deja porque la denuncia solitaria, silenciosa y valiente de la inhumanidad, en aquellos años en los que las víctimas apenas merecían unas líneas en los periódicos y en los que los homenajes a etarras prestigiaban la maldad, acabó permeando a la gran mayoría de los vascos por indiferentes que fueran, por muy a salvo que se sintieran o por miedo que tuvieran. Lo deja porque el Estado de Derecho no solo fue capaz de minar el activismo sin cuartel de la banda y sus recursos logísticos, sino que empujó hacia la clandestinidad política y electoral a una izquierda abertzale que, ante el fiasco de la tregua de 2006, asumió que ya no le quedaba tela en el parapente para sobrevolar tanto abismo. Lo deja porque aunque sigue sin proclamar que 'matar estuvo mal', nadie puede permitirse sostener ya en voz alta que 'matar estuvo bien'. En su momento, cuando toque, leerás o escucharás que hubo un tiempo en el que había ciudadanos de este país que gritaban en las calles '¡ETA, mátalos!'. Si te invaden el desconcierto, la incomprensión y la repugnancia, es que el relato sobre la iniquidad del terror habrá vencido a la propaganda.

Molido como harina

A ti te tocará construir desde tu libertad sin mácula la convivencia de este país que, como otros asolados por décadas de violencia, habrá de interiorizar que las vidas segadas no son remediables. Que es imposible restañar ese dolor abisal, cubrir esa pérdida, porque cada asesinado era un ser único en sí mismo y para los suyos. Puede resarcirse con justicia y reconocimiento del padecimiento infligido. Pero conviene no engañarse. Nuestro jarrón chino fue arrojado al suelo tantas veces y con tanta saña que no solo quedó roto en mil pedazos. Quedó molido como harina, haciendo imposible su reparación, su restauración. A ti, a vosotros, os corresponderá moldear otro jarrón en una casa común sin el veneno ambiental del terrorismo nacido entre los nuestros.

Habrá un día en el que no quede nadie para rememorar lo que pasó en estos 59 años

¿Qué perdurará de la escenificación hoy de Kanbo? ¿Cómo se conjugarán en el futuro las imágenes de ayer y hoy, las de Aiete, las del desarme con las de todas aquellas tragedias perpetradas que forman parte ya de nuestra penosa hemeroteca colectiva? ¿Se impondrá la conciencia de aquellos primeros lúcidos o aplicaremos nuestro I+D+i para reinventar una suerte de memoria a medio gas, según la cual -como tanto se reprueba ahora al revisar la Transición- todos tuvimos lo nuestro y todos quedamos exculpados? Los que por oficio o por vocación hemos sido 'yonquis del conflicto' tenemos el deber, eso sí, de no convertirnos en tóxicos para ti y los que vivirán contigo. Para que la carga de nuestros recuerdos os dejen respirar desde el conocimiento libre y cabal de lo que ocurrió sin amarraros a un pasado con tantos secretos y silencios aún, en este país donde vociferamos orgullosos, pero en el que tendemos a callar lo que duele hasta que se pudre.

ETA lo deja y habrá un día en el que no quede nadie para rememorar en primera persona la devastación de estos 59 años de asesinatos, secuestros y amenazas. A ti te tocará saber, recordar y procurar no repetirlo jamás.