¿Está la Ertzaintza lista para un ataque? Dos ertzainas vigilan la zona del estadio de Anoeta durante un partido de la Real Sociedad. / SARA SANTOS Coinciden en que debería mejorarse tanto la preparación de los agentes como los medios materiales para minimizar los riesgos. Representantes sindicales de la Policía vasca se muestran críticos con la prevención ante el yihadismo MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Domingo, 27 agosto 2017, 08:49

La actuación de los Mossos d'Esquadra tras los atentados yihadistas de la semana pasada en Cataluña ha recibido alabanzas casi unánimes desde todos los puntos del mundo, lo que desde Euskadi lleva a plantearse una pregunta: ¿Estaría la Ertzaintza preparada para ofrecer una respuesta similar si esos ataques se produjeran en el País Vasco? Hasta ahora siempre se había apelado a que la dilatada experiencia de la Policía vasca contra ETA le había curtido ante cualquier amenaza terrorista, pero los representantes de los principales sindicatos de la Ertzaintza llevan tiempo advirtiendo de que las medidas de seguridad y prevención han descendido peligrosamente en los últimos años, justo desde que la amenaza etarra comenzara a desaparecer. Estas carencias llevan a algún representante sindical consultado a asegurar que, «en estos momentos, la Ertzaintza no estaría preparada para dar una respuesta como la que han ofrecido los Mossos», en palabras de Juan Carlos Sainz, secretario de Organización del sindicato Sipe.

Este periódico ha consultado a los portavoces de las centrales Erne, ELA y Sipe sobre la situación actual de la Ertzaintza y su preparación ante un hipotético ataque yihadista en Euskadi. Los tres coinciden en una valoración global de que «hay mucho que mejorar» para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante esta amenaza global que, de repente, golpea donde menos se espera. Ninguno está en condiciones de asegurar que Euskadi está libre de sufrir un atentado de este tipo.

Roberto Seijo, secretario general de Erne (sindicato mayoritario de la Ertzaintza que agrupa a cerca del 40% de los afiliados), empieza advirtiendo de que «hoy en día ninguna Policía en Europa está suficientemente preparada» ante el yihadismo, porque se trata de un tipo de terrorismo que ha roto todos los moldes conocidos hasta el momento. Dicho esto, Seijo recuerda que «Erne lleva dos años denunciando públicamente que la Ertzaintza no está bien equipada, que no tiene suficiente personal ni se hacen los planteamientos apropiados para minimizar el daño en caso de un atentado yihadista». Los sindicatos Erne y ELA incluso llevaron a la comisión de Seguridad de la UE la denuncia de que la Ertzaintza no tenía planes de intervención en caso de atentados terroristas. «Meses después, el Departamento de Seguridad creó rápido y mal las Unidades de Intervención Rápida que hoy en día están en las tres capitales vascas, pero con escaso personal. Habría que duplicarlas o triplicarlas», asegura Seijo. Tomás Rodríguez, portavoz de ELA en la Ertzaintza, también considera que «todavía se puede hacer mucho más para mejorar la prevención y la formación de los agentes, porque Euskadi no está a salvo de que se produzca un ataque yihadista».

Roberto Seijo, Erne: «Llevamos dos años denunciando que falta personal y que los agentes no están bien equipados»

Desde Erne recuerdan que los atentados de Barcelona y Cambrils no pueden calificarse de sorprendentes porque este sindicato participó hace un año en una rueda de prensa de la Confederación Europea de Policía (Eurocop) en la capital catalana en la que «ya alertamos de que había un riesgo inminente de atentados terroristas en zonas turísticas, entre ellas Barcelona. Desgraciadamente, así ha sido», apunta Seijo. «En Cataluña también decían que era una amenaza global y que no había indicios de que se fuera a producir un ataque...», añade.

Los representantes sindicales de Erne, ELA y Sipe coinciden en destacar la gran reacción de los Mossos ante la célula yihadista que ha atentado en Cataluña, lo que tampoco les ha sorprendido porque les consta que se trata de «un cuerpo solvente que está capacitado para hacer frente a cualquier amenaza». Juan Carlos Sainz, de Sipe, afirma que la respuesta de los Mossos «ha sido impecable gracias a los agentes de seguridad ciudadana, un colectivo que en la Ertzaintza está siendo ninguneado por la dirección del cuerpo y el Departamento de Seguridad. Es triste decirlo, pero la actual mala organización nos coloca a la cola de las policías de Europa, jamás la Ertzain-tza ha estado tan desorganizada». Añade que «en estos momentos no estaríamos preparados para un atentado de este tipo», por lo que insta al Gobierno Vasco a «tomar medidas de forma urgente».

Tomás Rodríguez, ELA: «Todavía se puede hacer mucho más para mejorar la prevención y la formación de los ertzainas»

Otro punto en el que coinciden todos los sindicatos es que es preciso aumentar la coordinación entre cuerpos policiales para mejorar la lucha contra el yihadismo. «No se trata de que los mandos de cada cuerpo se sienten alrededor de una mesa, sino de que esa información fluya entre los agentes encargados de cada caso», puntualiza Erne. Desde ELA critican que, «hasta ahora, desde Madrid han mostrado muchos recelos a que la Ertzaintza o los Mossos pudieran tener acceso a informaciones antiterroristas; pero si andamos con celos en esos temas, mal vamos».

Protocolo antiyihadista. Un asunto que escama a los sindicatos es que el Departamento de Seguridad haga referencia a un protocolo antiyihadista que, según las fuentes consultadas, «o no existe o al menos no lo conocen los agentes que deberían aplicarlo en caso de atentado». «Tal vez lo conozcan los cuatro que se reúnen en un despacho, pero no sé qué efectividad podría tener eso en caso de un ataque», señala Seijo, de Erne. También desde Sipe aseguran que, «diga lo que diga Seguridad, en el cuerpo no se conoce una instrucción que clarifique cómo actuar en caso de atentado yihadista».

Juan Carlos Sainz, Sipe: «En estos momentos, la Ertzaintza no estaría preparada para responder como los Mossos»

La mayoría sindical de la Ertzaintza también se muestra muy crítica con la apuesta del Departamento de Seguridad por una «policía de cercanía». «Como idea está muy bien, pero la realidad es que los agentes muchas veces se enfrentan a delincuentes muy peligrosos y también necesitan una protección para desarrollar su trabajo», afirma Seijo. «Estamos para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, no para que nos digan lo majos que somos», abunda Sainz. Rodríguez anima a Seguridad a dejar de lado el «buenismo» para afrontar con garantías la amenaza yihadista.