La Ertzaintza no aprecia delito en el homenaje a dos expresos de Andoain Recibimiento a Otaño e Igerategi el domingo en Andoain. / EFE Erkoreka muestra el «rotundo rechazo» del Gobierno Vasco a este tipo de actos, aunque desliza una crítica al PP por «llevar este tema de las instituciones a la calle» MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 20 febrero 2018, 13:21

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este martes que la Ertzaintza no ha apreciado "hecho delictivo alguno", susceptible de ser denunciado o recogido en un informe, en el homenaje que se rindió el pasado domingo en Andoain a los miembros de ETA Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño, que facilitaron información para el asesinato de Joseba Pagazaurtundua en 2003.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha asegurado que la Ertzaintza no tiene previsto elaborar ningún informe, salvo que se lo reclame una autoridad judicial. "El Gobierno Vasco no tiene nada que decir sobre este asunto porque la Ertzaintza no ha apreciado hecho delictivo alguno en el acto de Andoain, por lo que no tiene previsto elaborar un informe "detallado" si no se lo requiere la autoridad judicial", ha señalado Erkoreka.

A pesar de no apreciar motivos de delito en el 'ongi etorri' de Andoain, Erkoreka ha ratificado la posición adelantada ayer por el lehendakari, Iñigo Urkullu, de "rotundo rechazo" a cualquier acto "de humillación a las víctimas o de exaltación de actos terroristas". El Gobierno de coalición de PNV y PSE está "radicalmente en contra" de este tipo de homenajes, ha asegurado el portavoz, que ha recordado que la ley vasca de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo de 2008 "compromete a los poderes públicos a evitar actos de exaltación terrorista" y el Ejecutivo vasco "hace causa común" con esa norma.

Preguntado por la decisión de varios cargos del PP vasco de acudir el pasado domingo a Andoain para protestar por el homenaje a los dos presos que recuperaron su libertad, Erkoreka ha deslizado una crítica a los populares, aunque ha reconocido su "pleno derecho a expresarse y manifestarse como consideren oportuno". "Si este jueves se va a debatir la cuestión de los homenajes a expresos en el Parlamento Vasco, precisamente por iniciativa del PP, cada persona y grupo debe valorar y ponderar si conviene, en este momento concreto y en estas circunstancias, compatibilizar esa actividad institucional con actuaciones en la calle". Ha insistido en que "cada cual debería valorar si llevar a la calle este debate es lo más conveniente" para que el Parlamento pueda llegar a acuerdos positivos e integradores.