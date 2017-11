Erkoreka ve posible un acuerdo sobre Presupuestos si no hay «vetos políticos» Erkoreka y Urkullu en un pleno del Parlamento Vasco. / EFE El Gobierno Vasco no se plantea en estos momentos la posibilidad de retirar el proyecto de cuentas por falta de apoyos MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 14 noviembre 2017, 14:40

El Gobierno Vasco inicia esta tarde la ronda de negociaciones de los Presupuestos de 2018 convencido de que "los acuerdos son posibles" con los grupos de la oposición "si no hay vetos políticos" contra las cuentas. El Ejecutivo de coalición de PNV y PSE necesita de al menos la abstención de EH Bildu, Elkarrekin Podemos o el PP para sacar adelante las cuentas antes de final de año y, "a día de hoy", ni siquiera se plantea la posibilidad de tener que retirar el proyecto por falta de apoyos, según ha asegurado su portavoz, Josu Erkoreka, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El consejero de Economía, Pedro Azpiazu, se reúne esta tarde con representantes del PP y Elkarrekin Podemos en los primeros contactos para buscar un acuerdo sobre los Presupuestos. El jueves llegará el turno de EH Bildu. Según ha afirmado Erkoreka este mediodía, el pacto sobre las cuentas "es posible" siempre y cuando los grupos de la oposición entren a negociar "en función de los contenidos del proyecto presentado", y se alejen de hipotéticos "vetos políticos" que no estarían tan relacionados con las cuentas como con una posición de partida de cada grupo.

"Hoy por hoy, ni imaginamos que no pueda haber un acuerdo" sobre los Presupuestos, ha asegurado Erkoreka al ser cuestionado sobre si el Ejecutivo se plantea retirar su proyecto y prorrogar las cuentas en el caso de que no consiga atar el respaldo de ninguno de los grupos. También ha pedido que "no se confunda" el debate sobre la reforma fiscal acordada por PNV y PSE, cuyo debate deben afrontar las Juntas Generales de los tres territorios históricos, con la negociación de los Presupuestos vascos.