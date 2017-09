El PNV envía a Egibar y Atutxa a Cataluña y Ortuzar asistirá a la marcha de hoy en Bilbao Marcha en Bilbao a favor del referéndum catalán. / Reuters Los tres dirigentes que forman la delegación de EH Bildu al 1-O actuarán como «observadores» del referéndum secesionista MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Sábado, 30 septiembre 2017, 08:30

PNV y EH Bildu desvelaron ayer los nombres de los representantes que enviarán a Cataluña para asistir al referéndum independentista de mañana. Ninguno de los dos ha incluido en sus delegaciones a sus máximos dirigentes, que serían Andoni Ortuzar y Arnaldo Otegi, respectivamente, sino que han optado por que sean sus portavoces parlamentarios quienes encabecen su representación: Joseba Egibar por el PNV y Maddalen Iriarte por EH Bildu. Donde sí estarán Ortuzar y Otegi es en la manifestación que ha convocado esta tarde en Bilbao la plataforma Gure Esku Dago para respaldar el derecho a decidir y la celebración del referéndum del 1-O.

El PNV anunció a media tarde que Joseba Egibar, que además de portavoz es presidente del GBB, e Itxaso Atutxa, líder del BBB, serán los encargados de «seguir desde Barcelona el 1 de octubre invitados por PDeCAT». Fuentes del EBB negaron que la tardanza en decidir los nombres que hoy pondrán rumbo a Barcelona se debiera a que en la ejecutiva jeltzale hubiera algún tipo de debate o duda sobre a quién enviar. Andoni Ortuzar, presidente del EBB, finalmente acudirá a la movilización de esta tarde en Bilbao en favor del referéndum. En cualquier caso, el líder jeltzale tampoco estuvo presente en la consulta soberanista catalana del 9-N, en 2014, en donde el PNV estuvo representado por el propio Egibar, Joseba Aurrekoetxea e Iñaki Goikotxeta.

EH Bildu, por su parte, anunció ayer que su delegación estará formada por tres personas: su portavoz en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, la parlamentaria navarra Bakartxo Ruiz y el europarlamentario Josu Juaristi. La coalición señaló que los integrantes de su delegación seguirán como «observadores» el referéndum secesionista de mañana.

Según informó EH Bildu en un comunicado, los tres representantes de la coalición pasarán el fin de semana en Cataluña para «mostrar su apoyo y solidaridad al pueblo catalán» y también aprovecharán su estancia para entrevistarse con representantes de la política y la sociedad catalanas. Josu Juaristi, que forma parte la delegación del Parlamento Europeo que se ha desplazado hasta Cataluña, llegó ayer a Barcelona, donde mantuvo un encuentro con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Hoy tiene previsto reunirse con representantes de algunos partidos políticos catalanes. Mañana la intención de los representantes de EH Bildu es ejercer de «observadores» y el lunes mantendrán un encuentro con representantes de la Generalitat para analizar la situación tras la celebración del 1-O.

La coalición soberanista tiene previsto que muchos de sus dirigentes, entre ellos su coordinador general, Arnaldo Otegi, asistan hoy en Bilbao a la marcha de Gure Esku Dago.

El Gobierno Vasco no va

La institución que no enviará a ningún representante a Cataluña este fin de semana es el Gobierno Vasco, formado por PNV y PSE. El Consejo de Gobierno del pasado martes ni siquiera trató esta posibilidad, por lo que el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ya adelantó que lo más probable es que no acudiera ningún consejero. En cualquier caso, dejó la puerta abierta a que este tema pudiera retomarse a lo largo de la semana «en función de los acontecimientos», aunque finalmente el Gobierno de coalición entre jeltzales y socialistas ni siquiera ha debatido sobre esta posibilidad. Por tanto, no habrá representación del Gobierno Vasco mañana en Cataluña.

Tampoco está previsto que ningún consejero del PNV asista a la manifestación de hoy en Bilbao. Los tres del PSE no lo harán con seguridad porque los socialistas vascos ni siquiera han apoyado la celebración de la marcha de Gure Esku Dago.

El Gobierno Vasco tampoco tiene previsto hacer una valoración oficial de la celebración (o no) del referéndum el mismo domingo, a menos que suceda algo «grave» que nadie en el Ejecutivo de Urkullu espera que ocurra. El lehendakari hará una primera valoración del 1-O el lunes en un desayuno informativo en el 'Fórum Europa: Tribuna Euskadi', que se celebrará en el hotel Ercilla de Bilbao. El martes, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ofrecerá una valoración más detallada en la habitual rueda de prensa que se celebra en Lehendakaritza después de cada Consejo de Gobierno.