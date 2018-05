PNV y PP encarrilan los Presupuestos con un pacto que prevé unos 10 millones para Gipuzkoa Los jeltzales siguen a la espera de que se levante el 155 para dar un 'sí' a las Cuentas, pero empiezan a acordar enmiendas parciales que supondrían 64 millones hasta 2020 MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Jueves, 17 mayo 2018, 07:15

El PNV y el PP empezaron a materializar ayer en la comisión de Presupuestos del Congreso el preacuerdo que alcanzaron Andoni Ortuzar y Mariano Rajoy el pasado 24 de abril en La Moncloa. A pesar de que el EBB sigue condicionando su respaldo definitivo a las Cuentas del Estado al levantamiento del artículo 155 en Cataluña, la inminente formación de un Govern le ha llevado a acordar algunas cuestiones «técnicas» con el Ejecutivo del PP para encarrilar la tramitación presupuestaria, que debe culminar la próxima semana. Jeltzales y populares impulsaron ayer en el Congreso la aprobación de una batería de enmiendas parciales que, además de la subida prevista de las pensiones en función del IPC para este año y el siguiente, incluye inversiones por un total de 64 millones para Euskadi y Navarra en los tres próximos años. La inversión para este 2018 rondará los 25 millones de euros, de los que cerca de 7 se destinarían directamente a Gipuzkoa. Ascenderían a más de 10 si se suman las partidas previstas hasta 2020.

El PNV y el PP pueden concretar entre hoy y mañana, en el transcurso de la comisión de Presupuestos, un acuerdo para mover unos 25 millones en los Presupuestos de 2018 para inversiones en la CAV y Navarra, a los que se sumarían otros 24,5 millones de euros para 2019 y 14,5 millones en 2020. En total, se trata de 64 millones de euros que podrían consolidar el apoyo de los jeltzales al proyecto de Presupuestos que ayer se empezó a votar en el Congreso y que debe recibir el visto bueno definitivo entre el miércoles y el jueves de la semana que viene, con las votaciones finales en el pleno del Congreso.

La comisión presupuestaria debate estos días el proyecto de Presupuestos dividido en varias secciones. El PNV, en previsión de que la situación catalana se normalice con la formación de un Govern, lo que llevaría al levantamiento del 155, ha optado por «ganar tiempo» permitiendo que las Cuentas sigan su tramitación en la comisión presupuestaria. Fuentes del grupo nacionalista, en cualquier caso, aclararon ayer que las enmiendas transadas entre el PNV y el PP aún no han sido aprobadas, por lo que «todavía no se puede hablar de acuerdo». Por la misma razón, señalaron que no es posible cuantificar aún los montantes globales que se destinarán a Euskadi si se confirma la aprobación de los Presupuestos. En cualquier caso, es evidente que su tramitación en la comisión de Presupuestos acerca un posible respaldo del PNV a las Cuentas de Rajoy.

Las iniciativas transaccionadas entre el PNV y el PP hacen referencia a la continuación de las obras de la Y vasca, a la mejora de zonas portuarias y al impulso de la I+D+i. En lo que afecta a Gipuzkoa, el intercambiador de Riberas de Loiola recibirá 400.000 euros este año y 4,5 millones los dos siguientes. La nueva lonja de Pasaia también recibirá partidas hasta 2020. La construcción de almacenes portuarios en la zona Oeste-Herrera contará con 2,5 millones de euros este año. Asimismo, la reparación del voladizo y barandilla del Paseo de La Concha en Donostia recibirá 1,5 millones. La misma cantidad se asignará a la Universidad de Mondragón para su laboratorio de innovación en educación digital avanzada.