El PNV elude la presión e invita al Gobierno a buscar en «otros caladeros» el apoyo a los Presupuestos Itxaso Atutxa y Joseba Aurrekoetxea, durante la presentación del manifiesto. / PEDRO URRESTI Los jeltzales presentan el Aberri Eguna del domingo bajo el lema 'Gure etorkizuna, gure Aberria' y reconocen que las actuales relaciones con el Estado podrían empeorar MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN Jueves, 29 marzo 2018, 13:03

El PNV ha invitado este jueves al Gobierno de Rajoy a buscar los apoyos que necesita para aprobar los Presupuestos Generales del Estado "en otros caladeros", porque la posición del PNV se mantendrá y no entrará a negociar las Cuentas mientras siga en vigor el artículo 155 en Cataluña.

La presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, y el responsable Organización del EBB, Joseba Aurrekoetxea, han presentado el acto del Aberri Eguna (día de la patria vasca) que los jeltzales celebrarán este domingo en Bilbao bajo el lema 'Gure etorkizuna, gure Aberria' (Nuestro futuro, nuestra patria). Durante la presentación, Atutxa ha respondido a varias preguntas sobre la situación para el apoyo del PNV a los Presupuestos y sobre el recurso que ha puesto en marcha el Gobierno contra la subida salarial de los funcionarios vascos, que "no mejora la relación del PNV con el Gobierno de España. Será el Gobierno el que tendrá que ver si lo ha usado como una amenaza o no", ha indicado.

"Si el Gobierno ha querido amenazar al PNV con una medida de este tipo, no le veo ni la virtualidad ni el acierto, porque el Gobierno lo que necesita ahora son votos para sacar adelante los Presupuestos", ha señalado Atutxa. En este contexto de dificultades para negociar con el PNV, la líder de BBB ha recomendado al Gobierno que "mire a aquellos que le puedan dar una mayoría; entre otros, a aquellos que, como ellos, apoyaron también la aplicación del artículo 155 en Cataluña, como puede ser el PSOE, al que le sobran votos para hacerlo".

Atutxa ha comentado que, de momento, no han recibido ninguna llamada del Gobierno para una posible negociación, aunque la posición del PNV respecto a los Presupuestos se mantiene: "No vemos que la situación (en Cataluña) esté cambiando, en absoluto, por lo tanto, nuestra posición sigue siendo clara. Tendrán que ser ellos los que busquen apoyos en otros caladeros".

No obstante, el PNV también ha admitido que "no nos gusta" la posibilidad de que haya un adelanto electoral en España si no salen adelante los Presupuestos, "pero no serán los cinco votos del PNV en el Congreso los que tengan que garantizar la estabilidad institucional en el Estado, serán los partidos estatales españoles los que tengan que ponerse de acuerdo para conseguirla".

"Ya lo han hecho otras veces en aras de la unidad de España; por lo tanto, deberían sentarse y buscar una salida al momento que está viviendo el Estado", ha subrayado Atutxa. La dirigente del PNV ha agregado que la situación política catalana "no va a encontrar vías de arreglo a través de sentencias judiciales ni de encarcelamientos, sino con diálogo, con negociación y en última instancia, respetando la voluntad de la ciudadanía catalana expresada libre y democráticamente".

Si no se arregla el problema catalán, el PNV ha admitido que "somos conscientes de que las actuales relaciones de Euskadi con el Estado puede empeorar si la inestabilidad parlamentaria prospera y lleva a un adelanto electoral. La falta de alternativas reales que profundicen en el diálogo puede hacer que nos encontremos con mayorías absolutas de una nueva derecha que nos retrotraiga a los años negros del aznarato".

En estas circunstancias, el PNV apuesta por "proteger lo ya construido para, si fuera necesario, poder guarecernos bajo su techo y llegado el momento, avanzar nuevamente". De hecho, en el manifiesto para el Aberri Eguna el PNV admite que "quizás no sea el mejor contexto para abordar en el Parlamento Vasco la aprobación, por consenso, de un nuevo estatus que actualice el autogobierno de Euskadi", pero también avisa de que "trabajará denodadamente para construir esta relación de respeto jurídico-político que ampare una Euskadi en paz y progreso".