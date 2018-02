Elkarrekin PodemosRechaza sumarse a un bloque soberanista y reclama un pacto amplio Domingo, 4 febrero 2018, 09:15

Elkarrekin Podemos se ha estrenado esta legislatura en el Parlamento Vasco, por lo que no participó en la ponencia de autogobierno en el anterior ciclo legislativo. El pasado septiembre, la coalición morada presentó una propuesta de nuevo estatus que defiende el derecho a decidir, aunque en clave más social que secesionista, y defiende la posibilidad de que se celebre una consulta recogida en un «pacto de claridad» que firmarían el conjunto de los partidos y que después sería trasladado al Congreso de los Diputados. Elkarrekin Podemos propuso «dos mesas paralelas» para que el debate sobre el derecho a decidir no bloqueara el resto de la reforma estatutaria, pero PNV y EH Bildu no aceptaron que esta materia fuera desgajada de los trabajos sobre el nuevo estatus. En las últimas semanas, portavoces de la coalición han advertido que no participarán en una política de «bloques» a favor y en contra del derecho a decidir. Es decir, que no tienen intención de hacer causa común con el PNV y EH Bildu para «excluir» del acuerdo final a PSE y PP. Prefieren un pacto amplio y «constructivo» para que el «cambio social» que promovería el nuevo estatus abarque a todos los ciudadanos vascos. Elkarrekin Podemos reconoce que existe «una realidad llamada Euskal Herria» y aboga por avanzar en el carácter plurinacional del Estado.