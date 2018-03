El Ejecutivo vasco y el PP discrepan sobre el alcance del choque institucional Erkoreka reta al miembro del Gobierno central que envió el aviso del recurso a rectificar y De Andrés habla de «excusas» para no apoyar las Cuentas MIGUEL VILLAMERIEL Jueves, 29 marzo 2018, 08:55

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del martes para anunciar la «amenaza» de un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos vascos, que el Ejecutivo central hizo llegar la semana pasada al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno que dirige el propio Erkoreka. Esta revelación pública, que coincidió en el tiempo con la presentación del proyecto de Presupuestos del Estado en Madrid, causó «sorpresa» en el gabinete de Rajoy y «malestar» en el PP vasco, ya que ambos alegaron que la intención del Gobierno central en ningún caso ha sido materializar dicho recurso, sino buscar un acuerdo sobre las «discrepancias» que pudieran existir en la comisión bilateral entre ejecutivos. La conclusión de los populares vascos es que el Ejecutivo de Urkullu quiso buscar una «excusa» para avalar la actual negativa del PNV a negociar los Presupuestos del Estado.

El Gobierno Vasco, mientras, argumenta que la llegada del aviso que abre el proceso para un posible recurso ante el Tribunal Constitucional es un hecho, lo que Erkoreka calificó ayer como «una amenaza muy grave». El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno aseguró en una entrevista radiofónica que le produce «sorpresa» que, tras hacer público el aviso de dicho recurso, distintos representantes del Gobierno central hayan realizado declaraciones «quitando importancia al proceso puesto en marcha, como diciendo que es un trámite habitual o sin importancia».

Erkoreka retó al gabinete de Rajoy a que, si mantiene que se trata de un mero trámite, no se dedique a realizar declaraciones a través del portavoz del Ejecutivo o del delegado del Gobierno en Euskadi, sino que «el director general del Ministerio de la Presidencia que nos envió el requerimiento rectifique y, al igual que la pasada semana nos mandó ese mensaje, ahora nos envíe otro diciendo que no hay problema con nuestros Presupuestos y que no hay amenaza de recurso». «Mientras no ofrezcan esa rectificación, la amenaza sigue ahí», advirtió Erkoreka.

Sobre la posibilidad de que esta maniobra del Gobierno de Rajoy pueda ser una forma de presionar al PNV para que apoye los Presupuestos del Estado, el portavoz del Ejecutivo vasco le reclamó que «no mezcle una cosa con otra y, menos aún, active la confrontación entre instituciones para lograr una mayoría en el Congreso».

Por su parte, el delegado del Gobierno en Euskadi, Javier De Andrés, criticó ayer que el PNV busque «excusas adicionales» para no apoyar los Presupuestos del Estado. En una entrevista radiofónica, De Andrés consideró que «la excusa del 155 se está quedando corta para el PNV», ya que la sociedad vasca «no entiende» que el conflicto catalán pueda provocarle un perjuicio con la ausencia de Cuentas en el Estado. De Andrés cuestionó también la información transmitida por Erkoreka ya que, según indicó, el portavoz del Gobierno Vasco «sabe que lo que ha habido, porque lo ha firmado, es un acuerdo entre la Presidencia del Gobierno y el Gobierno Vasco» para llevar «una serie de medidas» a la comisión bilateral entre ejecutivos.

La oposición presiona

El choque institucional que han protagonizado los gobiernos vasco y central a cuenta de los Presupuestos vascos fue utilizado ayer por EH Bildu y Elkarrekin Podemos para elevar la presión sobre el PNV. La coalición soberanista aseguró que el posible recurso contra la subida salarial a los funcionarios «es consecuencia de la situación de dependencia que vivimos», por lo que invitó al PNV a «actuar como pueblo para hacer frente a este tipo de ataques». Elkarrekin Podemos criticó que el partido jeltzale «ya sabía que la subida salarial estaba condicionada a la aprobación de los Presupuestos del Estado, así que lejos de ser una víctima es rehén de sus actos».