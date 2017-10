Eguiguren: «Debemos llegar con el PNV a un acuerdo sobre el derecho a decidir» «El PSE, al compartir gobiernos en Euskadi, está bien posicionado de cara al futuro» JORGE SAINZ Domingo, 1 octubre 2017, 07:41

-¿La acentuación estos días del perfil soberanista del PNV puede abrir brechas con el PSE-EE en los gobiernos, como se ha percibido esta semana en Gipuzkoa?

-Puede haberlas, pero deberían evitarse. El derecho a decidir se ha hecho muy famoso, cuando fue un invento de Ibarretxe para no hablar de autodeterminación. Pero sobre este tema debemos poder llegar a un acuerdo. El PSE debe ceder en su miedo a las palabras, y el PNV, renunciar a determinados imaginarios. El derecho a decidir es un principio político, aunque algunos lo consideren aquí un derecho, pero su plasmación puede adquirir diversidad de formas. Se puede pactar entre vascos lo que queremos ser, y luego pactarlo con España. Y esto es derecho a decidir, como también lo son las elecciones.

-¿Ve al PNV incómodo o entre dos aguas ante la crisis catalana?

-Al PNV le veo más tranquilo que a un pachá. Gobierna en Euskadi con el PSE, decide en Madrid si hay o no Presupuestos... No puede desear mucho más de lo que tiene. Y ocupa el centro sociológico, tanto por la derecha como por la socialdemocracia. Tiene motivos para estar tranquilo. Si optara por otro tipo de vía le iría peor.

-Elkarrekin Podemos ha presentado una propuesta de autogobierno en la ponencia del Parlamento Vasco muy pactista. ¿Apunta esto a un entendimiento central entre el PSE, el PNV y esta coalición de izquierdas?

-Su propuesta parece racional. Igual el PNV querrá interpretar el derecho a decidir como un referéndum de ‘sí’ o ‘no’, pero si se lograra ese gran acuerdo, sería la gran aportación de Urkullu a la historia vasca porque marcaría un futuro despejado de incógnitas y conflictos.-Por su parte, EH Bildu y la izquierda abertzale llaman a abrir al Estado otro frente soberanista en Euskadi como el catalán.-Les veo predicando en el desierto. Si el PNV tiene algo, es el pragmatismo y el respeto a la legalidad, y no va a hacer lo que ha hecho el partido de Pujol, que entró en la vía de ERC y ésta se lo ha comido.

-ETA ha pedido que se importe aquí la vía catalana.

-Me he quedado asombrado. Flaco favor le ha hecho a los independentistas. Tiene que hacer una declaración de disolución y no liarse hablando de DDR, que solo se aplica cuando previamente hay acuerdo de paz, que no ha ocurrido aquí.

-Este fin de semana se está celebrado el congreso del PSE-EE. ¿Cómo ve a su partido?

-Podríamos estar mejor electoralmente y la paz no nos ha traído afiliación o un incremento del potencial del partido. Sí que hay incorporación constante de gente joven y, al compartir gobiernos en Euskadi, estamos bien posicionados para el futuro y de la mano de Pedro Sánchez iremos para arriba.

-Iñaki Arriola va a ocupar el cargo de presidente, que desempeñó usted.

-Me parece bien, es un político serio y experimentado.