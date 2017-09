Egibar insinúa que no apoyarán los Presupuestos del PP si no cambia de postura en Cataluña El portavoz del PNV, Joseba Egibar, escucha la intervención del lehendakari, durante el pleno de Política General que este jueves celebra el Parlamento Vasco. / EFE El portavoz del PNV dice que hay que dar las «gracias» al soberanismo catalán por su defensa del derecho a decidir JORGE SAINZ Jueves, 21 septiembre 2017, 17:58

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha insinuado que su partido no apoyará al PP los Presupuestos del Estado para 2018 si no hay un «cambio de condiciones» en la posición del Gobierno central respecto al conflicto de Cataluña. Egibar ha aclarado, ante las críticas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que los jeltzales no tienen ningún pacto con los populares, más allá de haber aprobado las cuentas estatales de este año. En este sentido, ha explicado que el respaldo a los Presupuestos de 2018 no es más que un «futurible», que para convertirse en realidad debe ir acompañado de un cambio de actitud.

En este sentido, Egibar ha dado las «gracias» al soberanismo catalán y le ha expresado su «admiración» por defender la «democracia» y el «derecho a decidir». El portavoz parlamentario peneuvista ha defendido el modelo confederal para Euskadi planteado por el lehendakari. Ha destacado que está anclado en los derechos históricos y que supondrá un cambio ya que «acordaremos con España, no en España».