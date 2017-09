El PSOE exige al Gobierno dejar de «esconderse tras las togas» y decir si aplicará el 155

Rivera rechaza la comisión territorial del PSOE

Ciudadanos se ha opuesto esta mañana en la Junta de Portavoces a la creación de una comisión parlamentaria que estudie el modelo territorial. El grupo de Albert Rivera será el único, junto a Esquerra, que no respalde la propuesta del PSOE. El líder de los liberales ha censurado una iniciativa que cuenta con el apoyo del PDeCAT: “Yo no voy a pactar con ningún político que me quiera quitar la nacionalidad española”.

Rivera rechaza “pastelear comisiones o privilegios” con la antigua Convergència tras el desafío independentista en Cataluña. Además, insiste en que no comparte la tesis de que España es una “nación de naciones” como sostiene el PSOE. En cambio, sí apela a los socialistas a intentar junto a Ciudadanos una modificación en profundidad de la Constitución. “Los reformistas aquí estamos esperando”, ha apostillado.

Por otro lado, confía en que el PSOE se sume finalmente esta tarde a la proposición no de ley de su grupo en apoyo al Gobierno y al poder judicial, porque, a su entender, los votantes socialistas no entenderían que su partido se alineara con “los del golpe” ni que se pusiera “de canto”.